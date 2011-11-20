  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۵۹

ساجدی نیا به مهر خبر داد:

دستگیری 79 اراذل و اوباش شناسنامه دار در تهران

دستگیری 79 اراذل و اوباش شناسنامه دار در تهران

رئیس پلیس تهران گفت: در چند عملیات جداگانه 79 اراذل و اوباش معروف پایتخت دستگیر شدند.

سردار حسین ساجدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صبح امروز به منظور برخورد با مخلان نظم عمومی و دستگیری افراد شرور طرح برخورد با اراذل و اوباش اجرا شد.

وی ادامه داد: به منظور افزایش ضریب امنیت محلات پایتخت و در راستای اجرای طرح امنیت محله محور این طرح اجرا و 79 نفر از اراذل وا اوباش معروف و سابقه دار شهر تهران بازداشت شدند. 

ساجدی نیا افزود: از این افراد تعداد زیادی سلاح، مواد مخدر و ادوات استعمال مواد مخدر کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس پایتخت از شهروندان خواست در صورت مشاهده اعمال مجرمانه این افراد موضوع را بلافاصله به پلیس 110 اطلاع دهند.
 

کد خبر 1464454

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها