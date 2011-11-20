دستگیری 79 اراذل و اوباش شناسنامه دار در تهران

سردار حسین ساجدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صبح امروز به منظور برخورد با مخلان نظم عمومی و دستگیری افراد شرور طرح برخورد با اراذل و اوباش اجرا شد.

وی ادامه داد: به منظور افزایش ضریب امنیت محلات پایتخت و در راستای اجرای طرح امنیت محله محور این طرح اجرا و 79 نفر از اراذل وا اوباش معروف و سابقه دار شهر تهران بازداشت شدند.

ساجدی نیا افزود: از این افراد تعداد زیادی سلاح، مواد مخدر و ادوات استعمال مواد مخدر کشف و ضبط شد.



رئیس پلیس پایتخت از شهروندان خواست در صورت مشاهده اعمال مجرمانه این افراد موضوع را بلافاصله به پلیس 110 اطلاع دهند.

