خدمت رسانی به 925 هزار نفر و افتتاح 473 پروژه در نقاط محروم کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجید خراسانی رئیس سازمان بسیج سازندگی در نشست خبری امروز یکشنبه درخصوص برنامه های این سازمان در هفته بسیج، اظهار داشت: هر ساله در یکی از روزهای هفته بسیج گزارشی از اقدامات بسیج سازندگی در طول سال ارائه می‌کنیم که امسال نیز روز دوم هفته بسیج به نام "بسیج، سازندگی و خدمات رسانی" نامگذاری شده است.



وی افزود: در روز سه شنبه مراسم افتتاحیه 473 پروژه در دورترین نقاط محروم کشور توسط متخصصین و جوانان بسیجی به طور نمادین در یکی از روستاها استان خراسان جنوبی برگزار می‌شود.



رئیس سازمان بسیج سازندگی ادامه داد: این پروژه‌ها اعم از ساخت پل‌های روستایی، راه، احداث قنوات، ساخت خانه‌های بهداشت، آبرسانی، ساخت مساجد، خانه نیازمندان و غیره است.



وی در خصوص اعتبار این پروژه‌ها تاکید کرد: 15میلیارد تومان اعتبار این 473 پروژه بوده که بخش عمده‌ آن توسط دستگاه‌های دولتی، بخشی توسط سپاه از طریق قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و بخشی هم توسط سازمان بسیج مستضعفین تقبل شده است.



خراسانی در ادامه سخنانش تصریح کرد: از اول سال تا پایان هفته بسیج 3 هزار و 200 پروژه عمرانی کوچک و عام النفعه در کشور افتتاح خواهد شد.



وی افزود: برنامه ریزی‌هایی صورت گرفته تا تیم‌های پزشکی به مناطق محروم اعزام و بیمارستان‌های صحرایی در برخی مناطق مستقر شوند.



رئیس سازمان بسیج سازندگی ادامه داد: مجموعه دانشجویان پاسدار دانشگاه امام حسین (ع) از هفته بسیج در طرح‌های مختلف سازندگی و خدمات رسانی به طور مستمر حضور خواهند داشت.



وی با بیان اینکه با اطلاع رسانی‌های مختلف، مردم با فرهنگ خدمات رسانی از طریق بسیج آشنا شده‌اند، تصریح کرد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری ما در2 موضوع تمرکز کرده‌ایم که یکی از آنها آماده کردن زمینه برای حضور جوانان به عرصه‌های سازندگی به نام طرح هجرت است.



رئیس سازمان بسیج سازندگی افزود: از ابتدای سال تاکنون 925 هزار نفر در مناطق محروم خدمات رسانی کرده‌اند و 2 میلیون نفر هم در طرح‌های غنی سازی اوقات فراغت به شکل هدفمند شرکت کرده‌اند.



وی خاطرنشان کرد: 11 هزار و 450 مدرسه در تابستان توسط جوانان در سراسر کشور زیبا سازی، بازسازی، مرمت و بعضا احداث شده‌اند.



خراسانی با اشاره به حضور 4 هزار طلبه و 6 هزار فرهنگی در طرح‌های بسیج سازندگی گفت: کلاس‌های آموزش فنی و حرفه‌ای در 50 رشته در مناطق محروم برگزار شده است و 3 هزار و 970 تیم پزشکی از تابستان تا امروز در مناطق محروم خدمات تخصصی و پیشگیرانه ارائه کردند.



رئیس سازمان بسیج سازندگی تاکید کرد: 1950 گروه جهادی در حدود 15 هزار روستای کشور مستقر شدند و آنها را پوشش دادند.



وی با بیان اینکه ماموریت دوم ما کمک به دولت در سازندگی کشور است،‌ اظهار داشت: به طور شفاف به دولت پیشنهاد دادیم به دلیل اینکه بدنه دولت بدنه بسیار سنگین و وزینی است اجازه دهند تا طرح‌های پراکنده کوچک و زود بازده به طور کلی از طریق موافقت‌ ‌نامه‌ها به بسیج سازندگی واگذار شود.



خراسانی افزود: این موضوع به دولت اجازه می‌دهد به پروژه‌های سنگین بزرگ و ملی بپردازد و ما اعلام کردیم با مسئولیت پذیری فنی و مالی بسیج سازندگی و به کار گیری جوانان روستایی طرح‌های کوچک مناطق محروم را بر عهده بگیریم.



وی ادامه داد: اولین دستاورد این پیشنهاد کاهش 20 تا 30 درصدی هزینه‌های دولت است و همچنین باعث اشتغال و آموزش جوانان روستایی خواهد شد وما تاکنون با 15 دستگاه برابر قانون توافق داشته‌ایم.



رئیس سازمان بسیج سازندگی تصریح کرد: در هفته بسیج برابر هماهنگی‌های صورت گرفته با دولت 270 نفر از مسئولین و جهاد گران بسیج سازندگی در کشور تجلیل می‌شوند.



وی ادامه داد: اولین جشنواره فرهنگی هنری استانی بسیج سازندگی در استان خراسان رضوی در روز سه شنبه افتتاح می‌شود.



خراسانی با بیان اینکه راه اندازی سایت بسیج سازندگی از دستاوردهای سال جاری بود، اظهار داشت: راه اندازی مرکز حرکت‌های جهادی بسیج سازندگی از دیگر دستاوردهای این سازمان بوده و این مرکز با هدف هدایت راهبردی حرکت‌های جهادی و خدمات رسانی و اینکه بسیج سازندگی به سرنوشت جهاد سازندگی دچار نشود تاسیس شده است.



وی افزود: راهبرد آینده ما در 5 سال بعدی موج دوم حرکت‌های جهادی به سمت محوریت مساجد و محلات کشوراست و همچنین در مرحله بعد ارائه الگوی سازندگی به کشورهای مختلف خصوصا کشورهای اسلامی است.