مجریان انتخابات امانت داران فکر مردم هستند/لزوم انتخاب نماینده شایسته

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی پیش از ظهر یکشنبه در همایش استانی، توجیهی آموزشی مجریان و دست اندرکاران انتخابات نهمین دوره مجلس شوراس اسلامی، بیان داشت: امیرالمومنین حضرت علی (ع) می فرمایند فردی که برای تحقق شرایط آزادی قیام کند و در حفظ آن کوشا باشد شایسته آزادگی است و هرکس در شرایط آزادی مرتکب کار اشتباهی شود دوباره به همان دوران بردگی بر می گردد.

وی ادامه داد: این حدیث یکی از جامع ترین احادیث است که در همه زمینه ها قابل استفاده است.

امام جمعه بندرعباس با تاکید بر ضرورت اصلاح فرهنگ کار عنوان کرد: اگر مردم ما همانگونه که در دوران دفاع مقدس به میدان آمدند و دشمن را شکست دادند در زمینه کشاورزی هم به میدان می آمدند ما امروز مجبور نبودیم مواد غذایی همچون تخم مرغ را از کشور چین وارد کنیم.

نعیم آبادی با بیان اینکه انتخابات برکات فراوانی دارد، اظهار داشت: یکی از برکات انتخابات گردش نخبگان است اما در برگزاری انتخابات سه بخش نامزدها، مسئولان اجرایی انتخابات و مردم نقش ایفا می کنند.

وی ادامه داد: مردم ما که همواره در صحنه بوده و هستند اما نامزدهای انتخاباتی باید توجه داشته باشند که انتخابات ما انتخاباتی اسلامی است نه غربی یعنی آزادی انتخابات ما در چهارچوب اسلام است و ما انتخاباتی غربی نداریم که نامزدها یقیه یکدیگر را بگیرند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان با اشاره به اهمیت حضور گسترده مردم در انتخابات، تصریح کرد: استکبار از هم اکنون فعالیت خود را برای دلسرد کردن مردم آغاز کرده اما مردم ما بار دیگر در این انتخابات با حضور گسترده خود تمامی توطئه های استکبار را خنثی خواهند کرد و حضور مردم از هر قدرتی، قدرتمندتر است.

نعیم آبادی اضافه کرد: حفظ سلامت انتخابات پس از حضور مردم مهمترین رکن انتخابات است و در مرحله بعدی مردم باید به انتخاب یک نماینده قوی دقت و توجه داشته باشند.

وی با بیان اینکه مجلس در راس همه امور است، بیان داشت: باید بهترین افراد برای نمایندگی مجلس انتخاب شوند چون مهمترین تصمیمات کشور در همه زمینه ها در مجلس گرفته می شود.

نعیم آبادی در ادامه به وعده های نامزدهای انتخاباتی اشاره کرد و افزود: من نمی دانم چرا این افراد با حیثیت جامعه بازی می کنند و از منابع نظام و کشور به برخی افراد وعده می دهند.

وی اضافه کرد: بهترین و سالم ترین کار این است که هرچه هستی را به مردم بگویی و مردم هم باید در یک فضای آزاد به فرد مورد نظر خود رای بدهند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان با اشاره به وظیفه سنگین مجریان انتخابات، عنوان کرد: مجریان انتخابات امانت داران فکر و اندیشه مردم هستند و باید با عمل به قانون از تخلفات جلوگیری کنند.

نعیم آبادی خطاب به مسئولان سیاسی گفت: آقایان مسئول سیاسی نباید از امکانات نظام برای یک نامزد خاص استفاده کنند چون خرج کردن از منابع نظام برای فعالیت انتخاباتی نامزدها حرام است.