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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۸:۵۴

نتیجه مطالعه روی بازار تبلتها؛

"آی- پد" 88 درصد ترافیک وب از راه تبلت را در اختیار دارد

"آی- پد" 88 درصد ترافیک وب از راه تبلت را در اختیار دارد

نتایج یک مطالعه بر روی بازار تبلتها نشان می دهد که در حدود 88 درصد از ترافیک جهانی وب از طریق تبلتها بر روی "آی- پد" انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج بررسیهای موسسه تحقیقاتی "رویال پینگدام" نشان می دهد که 87.6 درصد از ترافیک جهانی وب از راه تبلتها بر روی "آی- پد" انجام می شود. همچنین برپایه اطلاعاتی که موسسه Comscore انجام داد این رقم در آمریکا 99.5 درصد است.

درحقیقت، اپل چندی قبل اعلام کرد که تاکنون موفق شده است در حدود 40 میلیون دستگاه "آی- پد" را در تمام دنیا عرضه کند.

این درحالی است که هم اکنون صدها شرکت تولیدکننده، تبلتهای خود را بر روی سکوی آندروئید ارائه می کنند و براساس گزارش نانوپرس، به همین علت ارائه آمارهای دقیق برای گوگل دشوار به نظر می رسد.

باوجود این، اندی رابین رئیس بخش آندروئید گوگل اعلام کرد که درحال حاضر 6 میلیون تبلت برپایه این سیستم عامل در سراسر دنیا وجود دارند که از سرویس "بازار آندروئید" استفاده می کنند.

کد مطلب 1464460

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