بسیج نقش پررنگی در جامعه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمد سلیمانی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بسیج جامع ترین، غنی ترین و دوست داشتنی ترین نامهاست که با خون هزاران شهید آبیاری شده و بسیج درس استقامت و پایداری داد و ارزشها و الگو های جامعه را عوض کرد.

محمد سلیمانی با اشاره به اینکه بسیج به تکیه گاهی استوار و قابل اطمینان تبدیل شده است، عنوان کرد: بسیج نشان از توان بالا و ظرفیت این نهاد مقدس دارد.

فرمانده کل سپاه استان چهار محال و بختیاری افزود: نقش بسیج را نمی توان در فرهنگ نادیده گرفت.

محمد سلیمانی تصریح کرد: فلسفه شکل گیری بسیج، حضور گسترده بسیجیان در انقلاب، منطقی بودن هم در اندیشه و هم در عمل، بسیج را مدافع انقلاب و اسلام معرفی کرده است.

وی با اشاره به اینکه بهترین الگو در بسیج بیداریهای اسلامی است، اذعان داشت: بسیج وظیفه سنگینی را به عهده گرفته که از هیچ نیرو و سازمانی بر نمی آید و دلیل اصلی آن سفارش امام (ره) بر بسیج است.

محمد سلیمانی اذعان داشت: ارزشمند ترین سرمایه سازمان گسترده بسیج کانون انسانهای مجاهد و فداکار است.

فرمانده کل سپاه استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه بسیج در اقشار جامعه نقش آفرینی می کند، بیان داشت: بسیج در عرصه های مختلف، اجتماعی، سیاسی ،امنیتی، امدادی، علمی، پژوهشی وضعیت خاص و منحصر به فردی است که در حال حاضر صدها هزار فرمانده و مدیر در سطوح مختلف را سازماندهی می کنند.

محمد سلیمانی با اشاره به اینکه بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنام است، اذعان داشت: بسیج در هر زمان متناسب با سازندگی، علم، جنگ و....است.

وی تاکید کرد: بسیجیان باید با اخلاص، فداکار، مسئولیت پذیر، منطقی بودن در اندیشه و عمل و... باشند.