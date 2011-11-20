احیاء تفکر بسیجی برگ برنده ما در مقابله با استکبار است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن زرین ماه گفت: در انقلابهای اخیر جهان موسوم به بیداری اسلامی حرکاتی دیده می شود که مشابه حرکت بسیجیان و جوانان انقلابی ماست که نمایانگر الگو برداری جهانیان از انقلاب شکوهمند ماست.

فرماندار کرمانشاه افزود: قطعا زنده بودن و سربلندی نظام مقدس ما به زنده بودن تفکر بسیجی است و مسلما اگر به طور کامل این روحیه احیا شود چشم دشمنان مستکبرمان کور می شود و همواره برگی برنده در دست ما خواهد بود و بایستی در جهت حفظ این روحیه اهتمام بورزیم.

زرین ماه تاکید کرد: نکته قابل توجه در تشکیل بسیج، محدود نشدن به گروهی خاص است و شاهد آنیم که از اقشار مختلف جامعه با تفکر بسیجی و اطاعت از ولی امر مسلمین در این مجموعه بزرگ حضور دارندو آماده دفاع از ارزشهای مقدس انقلاب هستند.

فرماندار کرمانشاه گفت: در این مقطع از زمان دشمن با تمام توان وارد جنگ با ما شده و باید در این راستا با اقتدار و بسیجی وار وارد صحنه شویم.

وی تصریح کرد: برنامه های مختلف و پرباری در هفته بسیج که به نام "بسیج، ولایت و بیداری اسلامی" مزین شده است را در نظر گرفته ایم.

فرماندار کرمانشاه در پایان به برخی از برنامه این هفته اشاره کرد و گفت: اعزام کاروان راهیان نور به جبهه های حق علیه باطل، برگزاری جشنواره فیلم کوتاه، دیدار با خانواده های معظم شهدا و ایثارگران، افتتاحیه پروژه های سازندگی، برگزاری یادواره های شهدا نشست های سیاسی و نهضت روشنگری، اجرای کوه پیمایی با 3 هزار نفر از بسیجیان در جوار مزار شهدای گمنام پارک کوهستان و تجمع و رژه سراسری بسیجیان بعضی از مراسم های ما در این هفته است.