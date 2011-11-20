رکورد سفارش بوئینگ شکست/ اندونزی 230 فروند هواپیمای جدید می خرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های اندونزی، رئیس هیات مدیره شرکت هواپیمایی"لایون ایر" در این باره اعلام کرد که قراردادی برای سفارش 201 فروند هواپیمای 737 MAX و 29 فروند هواپیمای 900-737 ER امضا کرده است.

"روسدی کیرانا"افزود: این 230 فروند هواپیما بیش از21 میلیارد دلار ارزش دارند و ناوگان هواپیمایی لایون ایر را کامل خواهند کرد .

وی گفت : لایون ایر حق خرید 150 فروند هواپیمای دیگر به ارزش 14 میلیارد دلار را برای خود محفوظ نگه داشته است .



لایون ایر برگترین شرکت خصوصی هواپیمایی اندونزی است که در منطقه جنوب شرق آسیا فعالیت می کند و از سال 2005 میلادی بوئینگ را وارد ناوگان هوایی خود کرده است .

این قرارداد رکورد سفارش قبلی بوئینگ از نظر ارزش مالی را که امارات برای 50 فروند بوئینگ 777 به ارزش 18 میلیارد دلار بسته بود، شکست .

آمریکا پیشتربا فروش 24 فروند جت اف 16 به اندونزی به مبلغ 750میلیون دلار موافقت کرده بود که کاخ سفید زمان تحویل جت های جنگنده اف 16 به این کشور را تا تیر ماه سال 2014 اعلام کرده است.