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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۲۵

همزمان با هفته بسیج/

70 برنامه فرهنگی در لرستان برگزار می شود

70 برنامه فرهنگی در لرستان برگزار می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان از برگزاری 70 برنامه فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و .... همزمان با هفته بسیج در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی حسین پازدار ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان اظهار داشت: در هفته بسیج شش برنامه در سطح شهرستانها و پنج برنامه نیز در مرکز استان به صورت روزانه برگزار خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری گردهمایی بزرگ عاشقان ولایت در استان لرستان گفت: محوری ترین برنامه در هفته بسیج برگزاری گردهمایی 60 هزار نفری در مرکز و شهرستانهای استان لرستان است.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان یادآور شد: این گردهمایی پنجم آذر ماه سالجاری در لرستان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1464474

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