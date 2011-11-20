500 کیلومتر راه روستایی آذربایجان غربی آسفالت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رحمانزاده ظهر یکشنبه در جریان دیدار با کارکنان اداره راه و ترابری خوی از اتمام ساماندهی و زیرسازی 500 کیلومتر راه روستایی در آذربایحان غربی خبر داد و افزود: در صورت مساعد شدن وضعیت جویعملیات آسفات آنها آغاز می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه اعتبارات راه و ترابری آذربایجان غربی از محل طرحهای ملی 840 میلیارد و اعتبارات استانی 150 میلیارد ریال امسال صرف اجرای طرح آسفالت و بهسازی راه های روستایی شده، اظهار داشت: هفت هزار و 400 کیلومتر راه در سطح استان وجود داشته که تا کنون سه هزار و 250 کیلومتر راه روستایی آسفالت شده است.

مدیر کل راه و ترابری آذربایجان غربی با بیان اینکه با آسفالت این میزان راه روستایی بیش از هفت هزار خانوار از مزایای راه مناسب روستایی بهره مند شده اند، بیان داشت: تا دو سال آینده 41 هزار خانوار روستایی آذربایجان غربی ار راه آسفالته برخوردار می شوند.

رحمان زاده با بیان اینکه آسفالت راه ارتباطی روستاهای بالای 50 خانوار در اولویت برنامه ریزی های این حوزه قرار دارد، افزود: عملیات زیرسازی محورهای روستاهای بالای 50 خانوار در سالهای گذشته با اجرای طرح لبیک و همت به اتمام رسیده که با تکمیل طرحهای نیمه تمام در بخش راه روستایی استان تا پایان امسال، شاخص بهره مندی روستاهای آذربایجان غربی از راه آسفالته به بیش از 85 درصد می رسد.