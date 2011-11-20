طرح شهید شوشتری برای سربازان فراری به اجرا در آمد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا عظیمی جاهد ظهر یکشنبه در جلسه مطبوعاتی با خبرنگاران در زاهدان اظهار داشت: با پیگیری‌ های صورت گرفته مجوز طرح خدمت سربازان فراری در سیستان و بلوچستان اخذ و با همکاری ریش سفیدان و سران طوایف دو هزار سرباز فراری اهل تسنن در این منطقه به سپاه سلمان مراجعه کردند و همزمان با آغاز هفته بسیج، بیش 250 نفر از این تعداد در قالب طرح شهید شوشتری به خدمت سربازی مشغول می‌ شوند.

وی گفت: این افراد بعد از فرا گیری آموزش های نظامی در نزدیک ترین محل سکونت خود، خدمت سربازی را انجام خواهند داد.

وی با بیان اینکه این افراد را بیسواد تا دیپلم تشکیل می دهند افزود: تدابیری اندیشیده شده تا برای افراد بیسواد کلاس های نهضت سواد آموزی در کنار دوره آموزشی برگزار شود تا سربازان پس از پایان این مرحله حداقل سواد لازم را داشته باشند.

فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان بیان داشت: افرادی که در این طرح شرکت می کنند دارای سنین مختلف هستند که پس از پایان دوره سربازی با دارا بودن کارت پایان خدمت می ‌توانند از خدمات دولت به صورت قانونی بهره‌ مند شوند.

وی گفت: اجرای این طرح باعث می شود بروز بسیاری از جرائم احتمالی که به سبب نداشتن کارت پایان خدمت یا گواهینامه از این افراد سر می ‌زد جلوگیری ‌شود که این امر از زمینه‌ های ایجاد امنیت پایدار در منطقه است.

وی همچنین افزود: برنامه های امسال هفته بسیج با توجه به بیداری کشورهای اسلامی در منطقه با شور و حال خاصی برگزار می شود.

سردار جاهد اظهار داشت: امروز این آمادگی را داریم که تجربیات بسیج را در اختیار کشورهای اسلامی قرار دهیم تا این کشورها با الگو گرفتن از بسیج به رشد و سازندگی در کشور خود بپردازند.

وی گفت: استکبار ستیزی بسیج شاخصه این نهاد مقدس و انقلابی است.

وی افزود: اگر هر دستگاهی با تفکر بسیجی کار کند جامعه به رشد و شکوفایی خواهد رسید.

فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان بیان داشت: در این استان نیز مانند سایر نقاط کشور از فردا تا ششم آذر ماه برنامه های ویژه ای به مناسبت این هفته تدارک دیده شده است.