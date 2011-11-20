  1. استانها
  2. گلستان
۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۲۷

گرزین دستور داد:

وانت بارهای دوره گرد در معابر گرگان جمع آوری می شوند

وانت بارهای دوره گرد در معابر گرگان جمع آوری می شوند

گرگان – خبرگزاری مهر: فرماندار گرگان دستور جمع آوری وانت بارهای فروشنده میوه و تره بار را از معابر عمومی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر گرزین در پی نارضایتی مردم و کسبه بازار مبنی بر استقرار وانت بارهای فروشنده میوه و تره بار در معابر عمومی، دستور جمع آوری وانت بارها را صادر کرد.

وی اظهار داشت: دستگاه های ذیربط ( شهرداری، نیروی انتظامی ) در مهلت مقرر موظفند به جمع آوری این وانت با رها  در معابر عمومی اقدام کنند.

گرزین افزود: در صورت عدم همکاری وانت با رهای متخلف بنا به حکم مقام قضایی با آنان برخورد خواهد شد.

به گزارش مهر، بازاریان و کسبه گرگان از استقرار وانت بارهای فروشنده در مقابل بیمارستان فلسفی، جرجان، کمربندی، چاله باغ و .... ابراز نارضایتی دارند.
کد مطلب 1464482

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها