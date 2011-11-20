وانت بارهای دوره گرد در معابر گرگان جمع آوری می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر گرزین در پی نارضایتی مردم و کسبه بازار مبنی بر استقرار وانت بارهای فروشنده میوه و تره بار در معابر عمومی، دستور جمع آوری وانت بارها را صادر کرد.

وی اظهار داشت: دستگاه های ذیربط ( شهرداری، نیروی انتظامی ) در مهلت مقرر موظفند به جمع آوری این وانت با رها در معابر عمومی اقدام کنند.

گرزین افزود: در صورت عدم همکاری وانت با رهای متخلف بنا به حکم مقام قضایی با آنان برخورد خواهد شد.

به گزارش مهر، بازاریان و کسبه گرگان از استقرار وانت بارهای فروشنده در مقابل بیمارستان فلسفی، جرجان، کمربندی، چاله باغ و .... ابراز نارضایتی دارند.