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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۵۴

اختصاص چهاردهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی به جواد ذوالفقاری

اختصاص چهاردهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی به جواد ذوالفقاری

چهاردهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی به جواد ذوالفقاری استاد فقید تئاتر عروسکی اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اردشیر صالح‌پوردبیر چهاردهمین جشنواره بین‌المللی عروسکی گفت: چهاردهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی که قرار است تیرماه سال آینده برگزار شود، به منظور تکریم و ادای دین به جواد ذوالفقاری به ایشان اختصاص دارد.

وی ادامه داد: چهاردهمین دوره از این جشنواره به پاس خدمات و زحماتی که زنده یاد جواد ذوالفقاری برای برگزاری این جشنواره و عرصه تئاتر عروسکی متحمل شده است، به نام وی برگزار می‌شود.

صالح پور  با اشاره به اینکه جشنواره بین‌المللی نمایش تهران مبارک، در حقیقت بزرگداشت و یادمان ذوالفقاری است عنوان کرد: به همین دلیل در این دوره برنامه‌های وی‍ژه‌ای در نظر گرفته خواهد شد که پس از تکمیل و برنامه ریزی متعاقبا اعلام می‌شود.

جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران ـ مبارک با چندین بخش متفاوت از جمله مسابقه، نمایشنامه‌نویسی، سمینار بین‌المللی نمایش عروسکی، بخش نمایشگاهی و بخش کودک و عروسک با دبیری اردشیر صالح‌پور تیرماه سال 91 برگزار می‌شود.

کد مطلب 1464483

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