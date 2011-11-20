به گزارش خبرگزاری مهر، اردشیر صالح‌پوردبیر چهاردهمین جشنواره بین‌المللی عروسکی گفت: چهاردهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی که قرار است تیرماه سال آینده برگزار شود، به منظور تکریم و ادای دین به جواد ذوالفقاری به ایشان اختصاص دارد.

وی ادامه داد: چهاردهمین دوره از این جشنواره به پاس خدمات و زحماتی که زنده یاد جواد ذوالفقاری برای برگزاری این جشنواره و عرصه تئاتر عروسکی متحمل شده است، به نام وی برگزار می‌شود.

صالح پور با اشاره به اینکه جشنواره بین‌المللی نمایش تهران مبارک، در حقیقت بزرگداشت و یادمان ذوالفقاری است عنوان کرد: به همین دلیل در این دوره برنامه‌های وی‍ژه‌ای در نظر گرفته خواهد شد که پس از تکمیل و برنامه ریزی متعاقبا اعلام می‌شود.

جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران ـ مبارک با چندین بخش متفاوت از جمله مسابقه، نمایشنامه‌نویسی، سمینار بین‌المللی نمایش عروسکی، بخش نمایشگاهی و بخش کودک و عروسک با دبیری اردشیر صالح‌پور تیرماه سال 91 برگزار می‌شود.