میزان استقبال از نمایشگاه کتاب فردیس غافلگیرکننده است

حجت الاسلام شمس الله فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال چشمگیر از نخستین نمایشگاه کتاب در فردیس کرج اذعان داشت: همه روزه بالغ بر پنج هزار نفر از مردم و حدود 30 هزار نفر از دانش آموزان از این نمایشگاه دیدن می کنند.

فلاح تاکید کرد: این تعداد مراجعه برای نمایشگاهی که اولین تجربه خود را می گذراند، غافلگیرکننده است.

وی در پاسخ به این سوال که "آیا پیش بینی این میزان اسقبال را می کردید"، یادآور شد: با توجه به اینکه مدت کوتاهی است که از آغاز فعالیت اداره ارشاد فردیس می گذرد تصوری از میزان استقبال احتمالی نداشتیم.

فلاح استقبال بی نظیر از نمایشگاه کتاب فردیس را انگیزه ای برای تمدید زمان آن عنوان کرد و اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم مدت برگزاری نمایشگاه را تمدید کنیم.

حضور 120 ناشر و چهار هزار عنوان کتاب در نمایشگاه فردیس

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فردیس گفت: این نمایشگاه در فضایی به مساحت یک هزار متر با حضور 120 ناشر استانی و کشوری، بیش از چهار هزار عنوان کتاب عرضه می کند.

وی 20 ناشر را از استان البرز و مابقی را از استانهای تهران و قم عنوان کرد.

قلم قرآنی کالای فرهنگی پرفروش نمایشگاه کتاب فردیس

فلاح از برپایی غرفه های عرضه کننده نرم افزارهای قرآنی به عنوان غرفه های خوب نمایشگاه یاد و تاکید کرد: در غرفه کوثر، قلم قرآنی طرفداران زیادی دارد و بسیاری از بازدید کنندگان این قلم را تهیه می کنند.

وی با اشاره به اینکه در این غرفه ها انواع لوح فشرده با مضامین مذهبی و قرآنی عرضه می شود، عنوان کرد: در این محصولات به موضوعاتی همچون فرقه ها و مذاهب پرداخته شده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد البرز یادآور شد: بیش از 50 نفر به عنوان عوامل اجرایی در برپایی نخستین نمایشگاه کتاب فردیس همکاری داشته اند.

تخفیف 30 درصدی کتابها و محصولات فرهنگی

این مسئول همچنین گفت: کتابها و محصولات فرهنگی عرضه شده در این نمایشگاه با 30 درصد تخفیف عرضه می شود.

وی از برپایی شب شعر، اجرای گروههای نمایشی و.... به عنوان بخشهای جنبی نمایشگاه کتاب فردیس یاد کرد.

فلاح به مکان برگزای نمایشگاه که در محل مصلی شهر فردیس برگزار شده اشاره و از امام جمعه فردیس برای در اختیار گذاشتن این محل تشکر کرد.