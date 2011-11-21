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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۹:۰۹

شیخ‌الاسلامی:

تعریف شاغل و بیکار اختراعی نیست جهانی است

تعریف شاغل و بیکار اختراعی نیست جهانی است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تعریف یک فرد بیکار یا شاغل اختراعی نیست و طبق استانداردهای بین المللی است، گفت: ما جدا از سیستم نیستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی گفت: تعاریف موجود از اشتغال متناسب با استانداردهاى بین المللى است. با این حال بازار کار یک بازار کاملا متنوع و متغیری است و تحولاتی به صورت دائم در آن رخ می دهد و جابجایی هایی نیز صورت می گیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شناسایی مولفه های مربوط به بازار کار و برنامه ریزی طبق آن را مورد تاکید قرار داد و افزود: تعاریف درباره اشتغال یا بیکاری یک فرد اختراعی نبوده و اینگونه نیست که هر سازمان، دستگاه و دولتی بخواهد راسا نسبت به ارائه یک تعریف جدید اقدام کند.

شیخ الاسلامی بیان داشت: آن تعریفی که درباره اشتغال در کشور ما مورد توجه و عمل قرار می گیرد؛ تعریفی است که بر اساس استانداردهای بین المللی و سازمان های بین المللی از جمله سازمان بین المللی کار انجام می گیرد و تا آنجایی که اطلاع داریم در تمام دنیا به این صورت است و ما نیز جدای از این سیستم نیستیم.

وی خاطرنشان کرد: البته استدلال هایی هم در پس این تعریف وجود دارد که آن را تا حدی منطقی نشان می دهد، ضمن اینکه تعریف درباره اشتغال صرفا در این موضوع خلاصه نمی شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: تعاریف دیگری هم وجود دارد که به طور مثال موضوعی مانند اشتغال ناقص و نظایر آن هم مورد توجه مراکز آماری و هم در جمع آوری و پردازش اطلاعات مورد توجه قرار می گیرد و مسئولان سیاست گذاری هم در برنامه ریزی ها به آن توجه می کنند.

کد مطلب 1464488

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