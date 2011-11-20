60 هزار تخت بیمارستانی در حال مطالعه و ساخت است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن امامی رضوی با بیان اینکه در حال حاضر 120 هزار تخت بیمارستانی در کشور موجود است، افزود: 60 هزار تخت بیمارستانی جدید در حال مطالعه یا ساخت است که حدود نیمی از آنها شامل تختهای جدید و بقیه جایگزین تختهای فرسوده می شود.

وی ادامه داد: استاندارد تخت به بیمار در کشور پایش و سطح بندی شده است و با برنامه ریزیهای صورت گرفته در سال 93 از لحاظ وضعیت تخت به بیمار در سطح استانداردهای جهانی قرار خواهیم گرفت.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه میزان توسعه یافتگی بخش سلامت در دولتهای نهم و دهم نسبت به قبل حدود 3 برابر رشد داشته است، تصریح کرد: حدود 600 میلیارد تومان برای راه اندازی و تجهیز بیمارستانهای جدیدالاحداث و 120 بیست میلیارد تومان هم برای نگهداشت بیمارستانهای موجود و جایگزین تجهیزاتشان در کشور هزینه می شود.