شهرداری اردکان در نمایشگاه دستاوردهای شهرداری های کشور خوش درخشید

محمدعلی مروتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در دومین نمایشگاه جامع دستاوردهای شهرداری های کشور که با حضور 300 شهرداری از سراسر کشور در مصلی امام خمینی (ره) تهران برگزار شد، شهرداری اردکان در دو حوزه عمران و توسعه شهری همچنین خدمات شهری و مدیریت بحران حائز رتبه برتر شد.

وی بیان داشت: این موفقیت حاصل تلاش شبانه روزی مجموعه کارکنان شهرداری اردکان است.

مروتی با بیان اینکه شهرداری اردکان برای دومین سال متوالی در این نمایشگاه ملی شرکت کرده است، افزود: در اولین دوره این نمایشگاه نیز شهرداری اردکان توانست در زمینه آی تی و فناوری های نوین مقام اول را کسب کند.

وی یادآور شد: از استان یزد شهرداریهای طبس، یزد، اردکان و میبد در این نمایشگاه حضور داشتند.

مروتی از افتتاح نمایشگاه دستاوردهای شهرداری های کشور در روز 21 آبان ماه خبر داد و اضافه کرد: غرفه شهرداری اردکان با توجه به دستاوردهای متنوع ارائه شده مورد استقبال گرم بازدیدکنندگان قرار گرفت.

وی ادامه داد: شهرداری اردکان در این نمایشگاه به ارائه دستاوردها ی مهم خود نظیر فناوری های نوین اداری مالی و پروژه های مهم عمرانی اجرا شده در سال جاری پرداخت.

مروتی عنوان کرد: معرفی جاذبه های گردشگری شهرستان در قالب ماکت، بروشور،تراکت و فیلم های مختلف از دیگر دستاوردهای شهرداری اردکان در این نمایشگاه بود.