در صورت هرگونه اقدام نظامی مدیریت صحنه نبرد بر عهده ایران خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر سیدیحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در اجتماع پرشور پنجاه هزار نفری بسجیان و یگان‌های رزمی سپاه امام رضا(ع) استان خراسان رضوی که با عنوان فدائیان انقلاب جهانی اسلامی، برگزار شد به تبیین تدابیر امام خمینی (ره) در تشکیل بسیج مستضعفان پرداخت و گفت: این تجمع پنجاه هزار نفری شما بسیجیان استان خراسان رضوی نمونه‌ای از اقدار و قدرت بازدارندگی نظام جمهوری اسلامی ایران است. 32 سال قبل صدور فرمان تشکیل سازمان بسیج مستضعفان توسط امام بزرگوار بیانگر دور اندیشی و آینده نگری آن قائد عظیم‌الشان نسبت به حوادث و رخدادهای فرا روی انقلاب اسلامی بوده است.



وی ادامه داد: بسیجیان ظرفیت پایان ناپذیر قدرت دفاعی و هجومی ایران در مقابل توطئه‌های داخلی و خارجی هستند و بسیج بزرگترین سرمایه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و ظرفیت استراتژیک نظام جمهوری اسلامی برای حل سخت‌ترین مشکلات و پاسخ دادن به بزرگترین نیازهای کشور است. بسیجیان عصاره و نماد شایستگی‌ها و ارزش‌های جاودانه ملت بزرگ ایران برای رسیدن به افق‌های چشم انداز بیست ساله ایران 1404 هستند.



دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا افزود :بسیج و تفکر بسیجی یک الگوی مناسب برای جریان بیداری اسلامی ملت‌های به پاخاسته از شمال آفریقا تا خاورمیانه است. الگویی که امام بزرگوارمان برای به میدان آوردن میلیون‌ها جوان به خیابان‌ها و برای سرنگونی رژیم شاه، بنیان گذاشتند. همین الگو هم اکنون در جریان بیداری اسلامی و با حضور میلیونی مردم مصر، تونس، یمن و بحرین در جریان است تا حاکمان مستبد و وابسته به بیگانگان و حاکمان دیکتاتور را سرنگون سازد و نظام هایی که برخاسته از اراده ملتهاست جانشین نظامهای فاسد و وابسته شوند.



صفوی در تشریح شرایط کنونی حاکم بر منطقه خاورمیانه و جنوب غربی آسیا، گفت: منطقه جنوب غربی آسیا هم اکنون در شرایط فوق العاده پیچیده سیاسی و امنیتی به سر می‌برد. در این منطقه شاهد شکست و عقب نشینی آمریکایی‌ها از عراق و تجمع آنها در افغانستان و برخی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس می‌باشیم و بیداری اسلامی که از شمال آفریقا یعنی مصر، تونس و لیبی تا خاورمیانه و کشورهای یمن و بحرین را فراگرفته است و احتمال ادامه آن وجود دارد، در شرایط صعود و اوج‌گیری به سر می‌برد. در چنین شرایطی شاهد ادامه فشارهای سیاسی، اقتصادی و تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی ایران در مسائل مربوط به انرژی هسته‌ای، حقوق بشر و اتهامات دروغ کشورهای غربی می‌باشیم.



دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در جمع بندی شرایط سیاسی پیش آمده، گفت: منطقه ما هم اکنون در دوران عدم اطمینان، عدم قطعیت و دوران سیّالیت امنیتی و سیاسی و نا پایداری استراتژیک بسر می‌برد .در این شرایط حساس، جمهوری اسلامی ایران یک قدرت بزرگ منطقه ای و قدرت بزرگی است که در راستای ثبات، امنیت و موازنه قدرت در منطقه خاورمیانه حرف آخر را می‌زند. ما باید این شرایط را کاملا تحت نظر داشته باشیم. خصوصا حرکت‌های آمریکائی‌ها و رقبای استراتژیک ایران و حرکت دشمنان، هم پیمان با آمریکائی ها و صهیونیست‌ها را تحت نظر داشته و خودمان را در بالاترین ظرفیت‌های اتحاد و انسجام ملی نگه داریم واین اتحاد را در هفته بسیج و 22 بهمنی که پیش رو داریم حفظ کرده و قدرت و انسجام ملی‌مان را به جهانیان نشان دهیم.



صفوی در ادامه با تاکید بر حفظ آمادگی همه جانبه و اشراف اطلاعاتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نسبت به دشمنان فرا منطقه‌ای، افزود: آنچه که مربوط به شما بسیجیان و نیروهای مسلح، ارتش قدرتمند و سپاه اقتدار آفرین است، حفظ آمادگی دفاع همه جانبه برای حوادث غیر قابل انتظار می‌باشد و ما باید بتوانیم حوادث را پیش بینی و پیشگیری کنیم و برای سناریوهای مختلف سیاسی اقتصادی، عملیات روانی و حتی برای بدتر از آنها، یعنی شرایطی که بخواهند تهدیدات نظامی علیه ما داشته باشند، اشراف و مدیریت داشته باشیم.



مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا، با تشریح شرایط حاکم براوضاع آمریکائی‌ها و رژیم صهیونیستی، گفت: بسیجیان و ملت عزیز ما بدانند آمریکا و رژیم صهیونیستی بدترین وضعیت را در منطقه دارند و اهداف آنها در خاورمیانه، عراق، مصر و افغانستان با شکست مواجه شده است و هجمه افکنی‌های رسانه‌ای اخیر آنها در رابطه با ایران نشان دهنده استیصال آنهاست.



وی ادامه داد: ملت‌های جهان اسلامی همانگونه که شاهد عقب نشینی همراه با ذلت آمریکائی‌ها از عراق بودند به یاری خدا و بدست ملت های به پا خواسته و فشار افکار عمومی، خروج آمریکائیها از افغانستان مظلوم و منطقه خلیج فارس، سرنوشت محتوم آمریکائیها و بیگانگان است چرا که ملت های منطقه و دولت‌های ناشی از اراده مردم با همکاری و تعامل قادر به تامین امنیت این منطقه حساس و استراتژیک هستند.



صفوی در پاسخ به تهدیدات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا، گفت: پاسخ ایران برای آغازگران جنگ پشیمان کننده و در هم کوبنده خواهد بود. دشمنان بدانند هرگونه تهدید نظامی آنها علیه ایران با عملیات نظامی غیر قابل تصور، توسط نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد. در صورت هرگونه اقدام نظامی و امنیتی علیه ایران، جغرافیای صحنه نبرد و مدیریت صحنه نبرد بر عهده جمهوری اسلامی ایران و بر عهده رهبری مقتدر انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای خواهد بود.