به گزارش خبرگزاری مهر، محمود زیرکچیان‌زاده در یک گردهمایی با بیان اینکه در حال حاضر شرکت نفت فلات قاره بزرگترین شرکت تولیدکننده نفت دریایی ایران است، گفت: در شرایط فعلی بیشترین میادین مشترک نفت و گاز ایران با کشورهای همسایه در خلیج فارس قرار دارد.

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره با اعلام اینکه این مجموعه بیشترین تولید و بیشترین رشد تولید نفت خام را از میادین مشترک را داشته است، تصریح کرد: در آینده شرکت نفت فلات قاره دومین تولید کننده نفت و بزرگترین تولید کننده نفت دریایی و در یک رقابت تنگاتنگ دومین تولیدکننده گاز کشور خواهد شد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه شرکت نفت فلات قاره به طور همزمان در آینده نفت و گاز را در سطح گسترده‌ای تولید خواهد کرد، اظهار داشت: در شرایط فعلی کشورهای بزرگ تولید کننده نفت همچون عربستان بیشتر تولیدکنننده نفت و کشورهای عمده تولیدکننده گاز همچون روسیه عمدتاً تولید کننده گاز هستند.

این عضو هیئت مدیره شرکت نفت فلات قاره با بیان اینکه وجود همزمان ذخایر عظیم نفت خام و گاز طبیعی برای ایران یک مزیت است، بیان کرد: در برنامه پنجم و ششم توسعه پیش بینی می شود تولید نفت خام ایران در خلیج فارس با 30 درصد افزایش همراه شود.

زیرکچیان زاده همچنین از افزایش ظرفیت تولید گاز در خلیج فارس (به استثنای پارس جنوبی) در برنامه پنجم و ششم توسعه خبر داد و افزود: در این مدت تولید گاز طبیعی تا سقف 11میلیارد فوت مکعب در روز (معادل 11 فاز پارس جنوبی) افزایش می یابد.