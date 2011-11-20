تصویب 2500 میلیارد ریال اعتبار برای آبرسانی روستایی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نامجو از اختصاص هزار میلیارد ریال برای آبرسانی به پروژه مسکن مهر شهر پرند و هزار و 700 میلیارد ریال از اعتبارات خشکسالی برای پروژه های مختلف خبر داد و گفت: این اعتبارات در اختیار وزارت نیرو قرار می گیرد.

وزیر نیرو همچنین از تصویب بودجه 2 هزار و 500 میلیارد ریالی برای آبرسانی روستایی خبر داد و اظهار داشت: در یکصد و سی و هشتمین نشست شورای آب وزارت نیرو، علاوه بر تصویب بودجه 2 هزار و 500 میلیارد ریالی برای آبرسانی روستایی، 500 میلیون دلار نیز برای ساماندهی آب های مرزی اختصاص یافت.

نامجو با بیان اینکه این مصوبه ها منابع مناسبی را برای بخش آب فراهم می کند که باید با قوت پیگیری شود، ابراز امیدواری کرد امسال از این ظرفیت قانونی به خوبی استفاده شود.

وزیر نیرو همچنین بر لزوم ایجاد یک ردیف اعتباری برای نگهداری از خطوط انتقال آب تاکید کرد و افزود: مباحث مربوط به فاینانس خطوط انتقال آب به خصوص خط انتقال دوم زرینه رود باید هرچه سریع تر پیگیری شود و زود به نتیجه برسد.

وی با اشاره به دور جدید فروش اوراق مشارکت، گفت: با توجه به مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، امیدواریم این اوراق به خوبی به فروش برود تا وزارت نیرو بتواند از این ظرفیت قانونی نیز استفاده کند.