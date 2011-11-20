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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۴۹

در مسابقات جام بسیج/

تیم فوتسال شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه مقام سوم را کسب کرد

تیم فوتسال شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه مقام سوم را کسب کرد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: تیم فوتسال شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه در چهارمین دوره مسابقات فوتسال جام بسیج سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران یادواره سرداران و 14 هزار 600 شهید استان فارس، مقام سوم را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ این دوره از مسابقات از 24 آبانماه و با حضور 26 تیم از شرکت شهرکهای صنعتی سراسر کشور در شیراز برگزار شد.

فرزاد حقیقی، فرهاد طاهری، مسعود الوندی، هادی صادقی، محمود سلیمانی، حجت مرادی، یزدان رشیدی نیا، سجاد امیریان، بهزاد رشیدی نیا، محمد مرادی، اعضای تیم فوتسال استان به مربیگری آقای محمدصالحی را تشکیل می دادند.

بر اساس این گزارش، تیم فوتسال شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه در دوره های قبل جام بسیج حضوری فعال داشته، بطوریکه در سومین دوره این مسابقات مقام دوم را به دست آورد.
 

کد مطلب 1464497

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