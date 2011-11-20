هجمه افکنی رسانه های غربی علیه ایران نشان از درماندگی استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشگر پاسدار یحیی رحیم صفوی قبل از ظهر یکشنبه در تجمع 50 هزار نفری بسیجیان مشهد در میدان 15 خرداد این شهر، با اشاره به فلسفه وجودی بسیج گفت: 32 سال است از صدور فرمان تشکیل سازمان بسیج مستضعفان توسط امام بیان گر دور اندیشی و آینده نگری ایشان نسبت به حوادث و رخ دادهای فراروی انقلاب اسلامی درایران و جهان بود، می گذرد.

مشاورعالی نظامی فرماندهی معظم کل قوا اظهارداشت: در حقیقت این دید الهی امام این بسیج را به عنوان الگوی مقاومت، و الگوی پیروزی آفرین و مدیریت حوادث آینده ایجاد کرد.

وی با بیان این مطلب که این تجمع 50هزار نفری، نمونه ای از اقتدار و قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی است، ادامه داد: شما بسیجیان ظرفیت پایان ناپذیر قدرت دفاعی و هجومی ایران اسلامی در مقابل توطئه های داخلی و خارجی هستید.

سردار صفوی افزود: بسیج بزرگترین سرمایه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی و ظرفیت استراتژیک نظام برای حل مشکلات و پاسخ دادن به بزرگترین نیازهای کشور است و بسیجیان عصاره و نماد شایستگی ها و ارزش های جاودانه ملت ایران برای تحقق و رسیدن به افق های چشم انداز 20ساله ایران هستند.

وی با بیان این مطلب که اوج گیری بیداری اسلامی که باعث سرنگونی دولت ها و حکومت های مستبدی همچون حسنی مبارک در مصر و دیکتاتور لیبی و تونس شده است، اظهارداشت: جریانی که هم اکنون در کشور های یمن و بحرین به عنوان بیداری اسلامی به سر می برد، احتمال ادامه آن بسیار قوی است.

مشاور عالی نظامی مقام معظم رهبری تصریح: ادامه فشارهای سیاسی، اقتصادی و تبلیغاتی علیه ایران در مسائل انرژی هسته‌ای و حقوق بشر و اتهامات واهی از دیگر دلایل شرایط حساس بودن منطقه است.

وی فشارهای سیاسی تبلیغاتی و حتی امنیتی به برخی از کشور های دوست ایران از جمله سوریه توسط آمریکایی ها، غربی ها، اتحادیه عرب و کشور ترکیه را چهارمین دلیل حساس بودن منطقه دانست و گفت: از نظر جمع بندی مسائل، منطقه ما هم اکنون در دوران عدم اطمینان و قطعیت امنیتی و سیاسی و ناپایداری استراتژیک به سر می برد.

سردار صفوی گفت: در این شرایط حساس جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه ای و قدرت بزرگی که در ثبات و امنیت موازنه قدرت در منطقه خاورمیانه حرف آخر را می زند، باید این شرایط را کاملاً تحت نظر داشته باشد.

وی تصریح کرد: اگرچه که هم اکنون آمریکا و اسرائیل بدترین وضعیت را در منطقه دارند و اهداف آنها با شکست مواجه شده و بنابراین هجمه افکنی رسانه های اخیر آنها علیه ایران، نشان دهنده آنها است.

به گفته وی، ملت های منطقه همانگونه که شاهد عقب نشینی آمریکا از عراق هستند، امیدواریم با موج بیداری اسلامی شاهد خروج ذلت بار آنها از افغانستان و خلیج فارس باشند، و این سرنوشت مختومی برای آمریکایی هاست، چرا که امنیت این منطقه را دولت های برخواسته از اراده ملت ها در آینده حفظ خواهد کرد.

وی گفت: باید خودمان را در بالاترین ظرفیت های انسجام و اتحاد ملی در هفته بسیج و 22 بهمنی که در پیش رو داریم، به جهانیان نشان بدهیم.