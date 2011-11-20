75 درصد جمعیت روستایی گلستان از گاز بهره مندند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود بعد از ظهر یکشنبه در یازدهمین همایش سراسری دهیاران استان گلستان افزود: دولت وظیفه دارد زیر ساختها را فراهم کند.

وی با اشاره به تاریخچه مدیریت روستاها گفت: از مهمترین ارکانی که در برخی روستاها وجود داشته است کدخدا بود که در مدیریت مجموعه و روستا دست داشته است و نوع مدیریت با نوع تفکر مطابقت داشته است.

وی ادامه داد: امروز برای اداره روستاها ساختار دیگری تعریف شده است، مردم شورا و شورا دهیار را انتخاب می کند و مردم در انتخاب مدیر خود نقش دارند و دهیاران و شوراها با استفاده از پتانسیل های مردمی ظرفیت خوبی پیدا می کنند.

وی افزود: از مدیریت سنتی به مدیریت مشارکتی و پر تحرک رسیده ایم ،اما نمی توانیم در این مقطع متوقف شویم.

دادبود اظهار داشت: مشارکت مردم در موضوعات فرهنگی، اقتصادی و موضوعات دیگر مرتبا در حال تغییر است و این موضوع نشان می دهد مدیریت نیز باید خودش را مرتبا به روز کند و سیستم های اداره روستا نیز مرتبا تغییر می کنند و به روز می شوند.

وی ادامه داد: مفاهیم مدیریت روستایی در دنیا مانند مدیریت شهری مرتبا تغییر می کند و به روز می شود و اگر نتوانیم خود را در مدیریت روستایی به روز نگه داریم از کشور و دنیا عقب می افتیم.

وی تصریح کرد: امروز می توانیم ادعا کنیم کاری که در مدیریت روستایی در استان انجام شده است در کشور و مجموعه های دیگر جایگاه خوبی دارد.

معاون عمرانی استاندار گلستان در ادامه گفت: امروز مدیران دستگاههای اجرایی جایگاه دهیاران را به خوبی می دانند و دهیاران نیز می دانند برای پیشبرد اهداف خود باید با مردم و دستگاههای اجرایی هماهنگ باشند.

وی تصریح کرد: برای حرکت ما حرکت به سوی مدیریت نوین روستایی است و می توانیم ادعا کنیم که سمت و سوی خوبی در این زمینه داریم.

وی در ادامه به بین انتظارات خود پرداخت و گفت: باید خود را تقویت کنیم و مرتبا خود را به روز نگه داریم و آموزش ببینیم.

دادبود بیان داشت: تعامل مناسب با بخشهای اجرایی و غیر اجرایی، برنامه ریزی برای کسب درآمد دهیاریها، فعالتر شدن شرکت تعاونی دهیاران که بسیاری از کارها را می توان به این تعاونی سپرد از جمله انتظارات ما از دهیاران و دستگاههای اجرایی است.

دادبود در ادامه گفت: از مدیران دستگاههای اجرایی نیز انتظار داریم که از دهیاران همه جانبه حمایت کنند، در شهرستانهای استان محوریت فعالیت ها به فرمانداران سپرده شده است و هماهنگی و تعاملات باید با فرمانداری ها انجام شود.

وی در پایان با اشاره به آتش سوزی سال گذشته در جنگلهای استان گفت: دهیاران در آتش سوزی سال گذشته از کمک و مشارکت همه جانبه دریغ نکردند.