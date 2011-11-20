خبرگزاری مهر یکی از افتخارات سازمان تبلیغات اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس اسکندری ظهر یکشنبه در دیدار با مدیرعامل خبرگزاری مهر و روزنامه بینالمللی تهران تایمز اظهار داشت: نگاه ما به خبرگزاری مهر این است که این خبرگزاری حقیقتاً یکی از افتخارات و شاهکارهای سازمان تبلیغات اسلامی است.
وی بر لزوم تعمیق ارتباط بین مجموعههای وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در استانهای کشور تاکید کرد و گفت: اگر این مجموعهها با همدیگر همافزایی داشته باشند صدای آنها چند برابر میشود و فعالیتهای سازمان تبلیغات اسلامی رونق بیشتری پیدا میکند.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم اضافه کرد: در این اوضاع آشفته فرهنگی مجموعههایی موفق خواهند بود که نگاه همافزایی با همدیگر داشته باشند.
حجتالاسلام اسکندری ضمن بررسی راههای تعامل هر چه بیشتر بین سازمان تبلیغات اسلامی قم و خبرگزاری مهر اظهار داشت: کاری که خبرگزاری مهر انجام میدهد در راستای پیشبرد اهداف اسلام و انقلاب اسلامی است و سازمان تبلیغات اسلامی قم تا آنجایی که بتواند از این رسانه ارزشی حمایت میکند.
وی اضافه کرد: نگاه ما به خبرگزاری مهر نگاه مثبتی است و ما به همافزایی و همکاری بیشتر با این رسانه اعتقاد داریم.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم، خبرگزاری مهر را یکی از افتخارات سازمان تبلیغات اسلامی عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس اسکندری ظهر یکشنبه در دیدار با مدیرعامل خبرگزاری مهر و روزنامه بینالمللی تهران تایمز اظهار داشت: نگاه ما به خبرگزاری مهر این است که این خبرگزاری حقیقتاً یکی از افتخارات و شاهکارهای سازمان تبلیغات اسلامی است.
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