جایگاه ایران در تولید محصولات دامی/ سهم پروتئین حیوانی در سبد خانوار

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور امروز در بیست و هفمین اجلاس منطقه ای آسیا، خاور دور و اقیانوسیه سازمان جهانی بهداشت دام گفت: در ده های اخیر چالش های موجود در مقوله امینت غذایی جدی تر شده است.

وی افزود: جمعیت جهان امروز از مرز 7 میلیارد نفر عبور کرده که نزدیک به یک میلیارد آن با گرسنگی دست و پنچه نرم می کنند.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه تا سال 2050 تولید مواد غذایی در کشورهای در حال توسعه 2 برابر می شود تا جمعیت در حال رشد را تغذیه کنند، گفت: بخش کشاورزی در ایران 23 درصد از اشتغال را به خود اختصاص داده است. همچنین 31 درصد از تولید ناخالص نیز در این بخش متمرکز می شود.

وی سرمایه گذاری های انجام شده در بخش طیور و آبزیان را مهم ارزیابی کرد و یاددآور شد: علاوه بر تأمین پروتئین مورد نیاز جامعه فرصت های شغلی نیز ایجاد می کند.

این مقام مسئول بیان کرد: میزان مصرف پروتئین حیوانی در سبد مصرف خانوار ایرانی فراتر از 29 گرم در روز شده است و لازم است میزان مصرف پروئین را در سبد خانوار به 35 گرم برسانیم.

رحیمی همچنین در زمینه جایگاه ایران در تولید محصولات دامی نیز گفت: در زمینه گوشت گوسفند رتبه 4، گوشت بز رتبه 7، گوشت طیور رتبه 7، عسل رتبه 11، گوشت گاومیش رتبه 13، گوشت شتر رتبه 19، گوشت گاو رتبه 31 و شیر رتبه 21 را داریم .

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: در جامعه امروز امنیت و سلامت غذا با منشأ دامی و برآورده کردن الزامات در تجارت دام نقش تعیین کننده ای دارد، زیرا در دهه های اخیر در زمینه های مختلف مانند جهانی شدن فرآورده های دامی، بحران های سیاسی و اقتصادی نیز ایجاد شده است.

وی گفت: بیش از 95 درصد تجارت جهانی در اختیار سازمان تجارت جهانی قرار دارد. این سازمان 149 عضو اصلی دارد و 30 عضو ناظر هم متقاضی الحاق به آن هستند.