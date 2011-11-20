ارائه آموزشهای مهارتی و تخصصی به 40 هزار نفر در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا خانپور ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: سالانه بیش از 40 هزار نفر از جوانان جوایای کار استان در دوره های آموزشی و مهارتی در بخشهای مختلف صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر شرکت می کنند.

وی بیان داشت: افراد شرک کننده در دوره ها درکارگاههای تخصصی مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان، تیم های سیار روستایی آموزشهای ویژه مناطق محروم، پادگانهای نظامی و انتظامی و زندانهای استان با حمایت مراکز آموزش بخش خصوصی مهارتهای لازم را فرا می گیرند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان غربی همچنین با اشاره به اینکه این آموزشها در بیش از 300 کارگاه آموزشی فعال در قالب 500 حرفه تخصصی و مهارتی انجام می شود، اظهار داشت: با توجه به کیفیت بالای برنامه های آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان، این آموزش ها مورد استقبال جوانان جویای کارقرار گرفته است.

خانپور ادامه داد: کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان تعهد 500 نفری را برای این اداره کل در نظر گرفته که طی هشت ماهه سالجاری با برنامه ریزی انجام شده و رهگیری فارغ التحصیلان مراکز آموزشی 592 نفر آموزشهای مهارتی لازم را فرا گرفته‌ و جذب بازار کار شده ‌اند.

وی ترویج فرهنگ مهارت آموزی را یکی از ضروریات اجتناب ناپذیر ایجاد اشتغال مولد و پایدار جوانان و رشد و توسعه این جوامع صنعتی را در گرو بکارگیری نیروی انسانی ماهرو متخصص و کارآمد دانست و ادامه داد: نظام آموزش مهارتی مبتنی بر دانش پایه و مهارت آموزی در محیط واقعی کار و کارگاه بوده و این روند منجر به تولید مهارت و ارتقای مهارت نیروی کار استان می شود.

این مسئول آموزشهای فنی و حرفه‌ای با ارتقای مهارت جوانان جویای کار و شاغلان به ویژه در بخش مشاغل خانگی، احیای نظام استاد شاگردی نوین را در ایجاد اشتغال مولد و پایدار راهکار اساسی دانست و بیان داشت: برای ساماندهی، آموزش و سنجش مهارت قالیبافان برای بیش از 10 هزار نفر پس از سنجش پروانه مهارت صادر و از مزایای بیمه و بازنشستگی تامین اجتماعی برخوردار می شوند.