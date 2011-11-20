تقدیر خانواده شاهوردی از ارشاد/ "تینار" در جشنواره فنلاند حضور دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کودک ونوجوان اصفهان از اصغر شاهوردی تصویر بردار مصدوم سینما تقدیر به عمل آمد. وی که از نظر جسمی در وضع بهتری قرار گرفته است در این مراسم حضور داشت و همسر وی از حمایت های دکتر سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جواد شمقدری معاون امور سینمایی تشکر و قدردانی کرد.

- سی امین دوره جشنواره بین‌المللی فنلاند طی روزهای 30 آبان لغایت 6 آذر ماه سال 1390 در شهر اٌلو فنلاند برگزار خواهد شد و فیلم مستند "تینار" ساخته مهدی منیری در این جشنواره حضور خواهد داشت.

این جشنواره در سال1982 فعالیت خود را آغاز کرده و در این دوره 100 فیلم در بخش های مستند، کوتاه، جوان، مسابقه به مدت یک هفته به رقابت خواهند پرداخت و این فیلم نیز در دو سانس در روزهای 30 آبان و 3 آذر به نمایش در خواهد آمد.

"تینار" به روایت چهارفصل از لحظه‌ها و احوالات تلخ تنهایی قاسم شخصیت اصلی فیلم در دامان طبیعت و محافظت از گله گوساله‌ها در جنگل‌های جنوبی بابل می‌پردازد.

واحد بین‌الملل موسسه رسانه‌های تصویری پخش جهانی این فیلم را به عهده گرفته است و پیش نیز در جشنواره اپن سیتی لندن و دلالسینیای ایتالیا توسط این موسسه به نمایش گذاشته شد.



