شورای نگهبان استفساریه مجلس را بازمی گرداند/ نیازی به طرح دوفوریتی نیست

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محسن کوهکن در حاشیه برگزاری جلسه علنی روز یکشنبه درباره فضای به وجود آمده در مورد مصوبه مجلس درباره یک بند از قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار داشت: بررسی این موضوع قالب طرح و داشتن بار مالی برای دولت، احتمال اعاده این طرح از شورای نگهبان وجود دارد از این رو ما در مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاحات لازم را در مورد آن انجام می ‌دهیم و دیگر احتیاجی به تهیه‌ طرح یک فوریتی و دوفوریتی در این زمینه نیست.

وی با تاکید به اینکه نمی‌ توان از این استفساریه تعبیر به حقوق مادام‌ العمر کرد، گفت: وجود کلمه «همواره» در طرح استفساریه مذکور می ‌تواند یکی دیگر از ایرادات وارده به این استفساریه باشد.

این عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه در استفساریه نباید قانون ‌گذاری جدیدی انجام شود، وجود چنین قانونی را مربوط به سال‌ها پیش دانست و گفت: در این جا بحث حقوق مادام ‌العمر مطرح نیست چون یک فرد شاغل و کارمند دولت وقتی بازنشسته می‌شود تا پایان عمر مستمری دریافت می ‌کند که این چارچوب قانونی است.

وی ادامه داد: این ذهنیت ایجاد شده که اختلاف پرداختی مقامات و دیگر مسئولیت‌ ها خیلی زیاد است این در حالی است که در مجلس کسانی هستند که تقاضا دارند حقوق ‌شان را از دستگاه خود بگیرند. بنابراین این ‌طور نیست که حقوق مقامات سیاسی بالاترین حقوق‌ها در کشور باشد.

وی افزود: مردم بدانند در مجلس کسانی هستند که اگر به دستگاه خود بازگردند، متقاضی دریافت آن 80 درصد از حقوق مجلس خود نیستند.

این عضو هیئت رئیسه مجلس در عین حال تاکید کرد که طبق استفساریه، این میزان مابه ‌التفاوت در صورتی که فرد به سمت پایین‌ تری منصوب شود، داده خواهد شد، یعنی فرد باید به شغلی منصوب شود و به عنوان مثال داشتن کار آزاد ملاک نیست.

کوهکن با بیان اینکه خانواده‌ های نمایندگان مجلس که فوت کرده ‌اند، همچنان مستمری تامین اجتماعی را دریافت می‌ کنند، گفت: در پی این استفساریه عده ‌ای اشتباه برداشت کردند که هرفردی کارمند دولت باشد یا نباشد تا پایان عمر این حقوق را دریافت می‌کند این در حالی است که به عنوان مثال بعضا یک معاون وزیر وقتی به سمت قبلی خود یعنی عضو هیئت علمی باز می‌ گردد، علاقمند نیست این موضوع در مورد او اعمال شود چون آنچه دریافت می ‌کند از 100 درصد حقوق قبلی نیز بالاتر است.