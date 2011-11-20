غرامت بیمه محصولات زراعی کشاورزان آذربایجان شرقی واریز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، داود برنج فروش با بیان اینکه غرامت بیمه محصولات زراعی کشاورزان در هفته آینده به حساب بیمه شدگان واریز می شود گفت: غرامت بیمه شدگان در استان 550 میلیارد ریال است که تاکنون 60 درصد این غرامت برای بیمه شدگان پرداخت شده و بقیه در هفته های آینده پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه از هفته آینده غرامت بیمه شدگان شهرستان بستان آباد به میزان هفت میلیارد ریال به حساب آنها واریز می شود افزود: کشاورزان با بیمه کردن محصولات کشاورزی خود می توانند بخشی از خسارت های خود را دریافت کنند.

برنج فروش همچنین از مساعدت این بانک در جهت اجرایی شدن بند 28 قانون بودجه سال 90 خبر داد و گفت: بدهکاران به بانک کشاورزی طبق این بند قانون می توانند از تقسیط بدهی های معوق خود و همچنین بهره مندی از بخشش شش درصدی جرایم بدهیها استفاده کنند.

همچنین فرماندار بستان آباد نیز در این جلسه خواستار تسریع در پرداخت غرامت برای بیمه شدگان محصولات کشاورزی در این شهرستان شده و گفت: عدم پرداخت به موقع خسارت برای بیمه شدگان در بخش کشاورزی باعث شده در ترویج فرهنگ همگانی کردن بیمه محصولات کشاورزی دچار مشکل شویم.

الیاس گل محمدزاده با بیان اینکه این شهرستان درسال گذشته مقام دوم بیمه محصولات کشاورزی در استان را با 14 هزار هکتار داشته است افزود: ادوات کشاورزی در دست کشاورزان نیاز به بهینه سازی دارند و باید بانکهای عامل برای تعویض آنها واجرای طرحهای دولت برای بهینه سازی سوخت و ترمیم ادوات کشاورزان قدمهای سازنده بردارند.

وی خواستار مساعدت بانک عامل بیمه برای پرداخت وامهای قرض الحسنه برای بالا بردن توان کشاورزان و فرهنگ سازی بیمه محصولات کشاورزی شد و گفت: باید سعی شود کارگزار بیمه محصولات کشاورزی در این شهرستان ایجاد شود تا کشاورزان دچار مشکل در این زمینه نشوند.

احد خیری، نماینده مردم بستان آباد نیز در این جلسه خواستار تسریع در اجرای طرح پمپاژ سد الخلج و کانال ایرانق و سعیدآباد شد و گفت: استعداد این منطقه برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال مناسب بوده و باید سعی شود از ظرفیتهای شهرستانی برای بالا بردن سطح اشتغال و سطح معیشتی مردم استفاده شود.