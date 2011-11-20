به گزارش خبرنگار مهر نشست بررسی وضعیت چاپ و نشر در چین با حضور «شی ژیائو ین» مدیر موسسه انتشاراتی نین شیا و نماینده موسسه انتشارات رودخانه زرد در استان نین شیا در محل فرهنگسرای پایداری برگزار شد.
وی در ابتدای این نشست که با موضوع بررسی و معرفی وضعیت عمومی نشر در چین برگزار شد، با اشاره به اینکه انتقال و ترجمه آثار ایرانی و چینی و تبادل آنها با یکدیگر، معرف و ایجاد کننده فضای تازهای در مبادلات فرهنگی میان دو کشور دارد، گفت: کشور چین در مجموع 581 موسسه انتشاراتی دارد و این در حالی است که حجم جغرافیای آن 6 برابر ایران است.
وی ادامه داد: مجموعههای نشر در چین کاملاً دولتی و تحت نظر سیاستهای دولت چین است و ما حتی یک ناشر نیمه دولتی نیز در چین نداریم و این موضوع درباره رسانههای گروهی و جراید نیز حکم میکند.
این ناشر چینی ادامه داد: از نظر من، جراید و کتاب و انتشار آنها رسالتی است که خداوند بر دوش من قرار داده است و لذا نظارت بر انتشار آن را هم به فال نیک میگیرم؛ چون این کنترل باعث میشود آثاری منتشر شود که از هر نظر صحیح و درست بوده و از حیث اقتصادی نیز به موقع و درست به دست ما و مخاطبمان رسیده است.
ژیائو ین در ادامه با اشاره به اینکه تمام موسسات نشر در چین زیرمجموعهای از اداره فرهنگ و ارتباطات چین به شمار میروند، گفت: در یک نگاه کلی، صنعت نشر در دو بخش کلی تقسیم میشود. بخش نخست که کاملاً تحت نظر دولت قرار دارد، شامل مطبوعات، جراید و کتابهایی است که از سوی ادارات و نهادها و وزارتخانههای دولتی در چین منتشر میشود که زیر نظر مستقیم اداره فرهنگ و ارتباطات و حزب کمونیست چین هستند و شامل 221 مجموعه انتشاراتی میشوند.
وی ادامه داد: بخش دوم، ناشرانی هستند که زیر نظر هر استان و شهر به صورت خودمختار اداره میشوند و شامل 360 شرکت و موسسه نشر میشوند که مدیریت هر استان کشور آن را تحت نظر و مدیریت خودش دارد.
این ناشر چینی، همچنین وضعیت محتوایی نشر در چین را نیز به دو گروه عمده تقسیم کرد و گفت: بخش نخست نشر در چین شامل موضوعات مذهبی و عمومی هستند که حوزه خانواده و موضوعات عمومی و بخش دیگر شامل آثار تخصصی است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در چین سالانه 360هزار جلد کتاب تازه منتشر میشود، گفت: در کشور چین هر کتاب با یک شماره سریال به ثبت میرسد و نهاد فرهنگ و ارتباطات باید آن را پیش از انتشار از نظر محتوایی به تایید برساند و این موضوع در همه حوزههای محتوایی در حوزه نشر چین وجود دارد. هر کتاب در چین بر اساس شماره سریال انتشار آن باید تائیدیهای خاص گروه محتوایی خود دریافت کند و بعد از آن چاپ میشود.
به گفته این ناشر چینی، روند انتشار کتاب در موسسات نشر این کشور نیز شامل سه مرحله است که به ترتیب تایید کتاب و محتوا و نیز انتخاب کاغذ و نوع چاپ توسط کارشناس موسسه نشر، معاون موسسه و نیز رئیس موسسه است و پس از آن اثر روانه بازار کتاب میشود.
ژیائو ین، همچنین در بخش دیگری از این نشست با اشاره به اینکه نویسندگی نیز در چین نیاز به احراز صلاحیت دارد، گفت: نویسندگان در کشور ما باید در آزمونی که نهاد فرهنگ و ارتباطات برگزار میکند، حائز صلاحیت شناخته شوند و ثابت کنند که میتوانند مولف یک اثر مکتوب باشند. از سوی دیگر برخی از آثار نیز در چین برای انتشار نیازمند تاییدیه خاصی هستند؛ مثلا انتشار نقشهها و اطلسهای جغرافیایی از این دست از آثار است و یا کتابهای مرتبط با علم پزشکی.
این ناشر در ادامه به موضوع انتشار در چین اشاره کرد و گفت: در کشور من، دو نوع چاپخانه وجود دارد. دسته اول چاپخانههای متعلق به موسسات نشر است و در دسته دوم، چاپخانههای مستقل و در هر دو شکل، دستگاه انتشار کتاب آنها نیز دارای تاییدیه خاص دولت مرکزی است.
وی همچنین در بخش توزیع نیز به دو کانال توزیع اثر در این کشور اشاره کرد و گفت: شیوه اول موسسه انتشاراتی شینهووا است که در تمام زمینههای نشر کار توزیع کتاب را در چین انجام میدهد و بخش دوم سیستم توزیع خصوصی خود ناشر است.
ژیائو ین، همچنین برای انتشار داستانها و ادبیات کودک و نوجوان ایرانی و نیز مباحث تاریخی در ایران نیز ابراز تمایل کرد.
نظر شما