معرفی زمین لرزه های دست ساز بشر/ انسانها می توانند زمین لرزه ایجاد کنند؟

به گزارش خبرگزاری مهر، انسان برای نفوذ به قلب معادن زمینی، مخازن نفتی و گازی حفره های بزرگی درون آن ایجاد می کند، سدهای بزرگ می سازد و در نتیجه چنین فعالیتهایی طی 160 سال گذشته در حدود 200 زمین لرزه با شدتی بیش از 4.5 ریشتر ایجاد کرده است. این نظر "کریستین کلوس" محقق دانشگاه کلمبیا است که بر روی زمین لرزه های دست ساز انسان مطالعات گسترده ای انجام داده است.

به گفته وی شناخته شده ترین نمونه چنین زمین لرزه هایی، زلزله ای است که در سال 2008 به واسطه احداث سد "ژیپینگ پو" در استان سیچوآن چین روی داد. این سد دارای 42.3 میلیارد فوت مکعب آب بود که وزن این آب منجر به بروز زمین لرزه ای شد که به اعتقاد کلوس بزرگترین و شدیدترین زمین لرزه دست ساز بشر است. شدت این زلزله 7.9 ریشتر بود و در پی وقوع آن 80 هزار نفر کشته شدند.

کلوس معتقد است این سد با داشتن حجم آبی به وزن 320 میلیون تن به خط گسلی فشار وارد کرد که این فشار برای ایجاد زلزله کافی بوده است. به گفته وی زمانی که فردی انگشت خود را بر روی یک صفحه کاغذ فشار می دهد، صفحه خمیده می شود. همین تاثیر را می توان بر روی صفحات تکتونیکی زمین نیز مشاهده کرد که در اثر وجود فشار شدید از خارج بر روی لایه های تکتونیکی منجر به بروز زمین لرزه می شود. این زمین لرزه دو سال پس از تکمیل سد رخ داد و مرکز وقوع آن از محل ساخت سد تنها 4.8 کیلومتر فاصله داشت.

مقامات باسل در سوئیس در سال 2006 نیروگاه ژئوترمال (زمین گرمایی) شهر را پس از وقوع زمین لرزه ای 3.4 ریشتری غیر فعال کردند زیرا تولید انرژی در این نیروگاه نیازمند ایجاد حفره در صخره های اعماق پوسته زمین در جستجو برای یافتن منابع بخار و انرژی بود.

مهندسان در مناطق خشک مانند باسل گاه از شیوه شکست هیدرولیکی استفاده می کنند، شیوه ای که در آن برای ایجاد حفره از فشار بالای آب استفاده می کنند. این شیوه می تواند ارتعاشات کوچکی ایجاد کند اما آسیب واقعی زمانی رخ می دهد که آب اضافی موجود در میان شکاف صخره ها منجر به ناپایداری آنها شده و تخریب را افزایش می دهند.

در حالی که سد سازی به تنهایی عامل بروز 76 زمین لرزه بوده است، اکتشاف معدن مقصر اصلی وقوع دست کم 137 زمین لرزه است، یعنی نیمی از زمین لرزه های دست ساز انسان به این واسطه به وجود آمده اند.

در سال 1989 نیز زمین لرزه ای 5.6 ریشتری در نیوکاسل استرالیا رخ داد که نتیجه مستقیم فعالیتهای انسانی در یک معدن ذغال سنگ بود. استخراج میلیونها تن ذغال فشار موجود بر روی خط گسلی را طی معدن کاوی افزایش داد. به گفته کلوس در ازای استخراج هر تن ذغال، در حدود 4.3 تن آب از معدن به بیرون پمپ می شد، فرایندی که برای جلوگیری از غرق شدن معدن الزامی است.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، با این همه، جا به جایی این حجم آب منجر به ناپایداری زمین اطراف معدن شد. کلوس می گوید این زمین لرزه 3.5 میلیارد دلار خسارت به بار آورد که تقریبا با تمامی سود حاصل از تولید این معدن طی تاریخ 200 ساله آن برابری می کند.