بارندگی در تهران ادامه دارد/ آبگرفتگی معابر در 13 استان کشور

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دنبال استقرار سامانه بارشی بر روی نوار غربی و حرکت شرق سوی آن تا آخر هفته بارش باران و در ارتفاعات و نقاط سردسیر بارش برف پیش بینی می شود.

به گفته وی، بر این اساس طی روز دوشنبه مناطق جنوب غرب، سواحل خزر، مرکز، تهران و شمال شرق بارش باران به وقوع می پیوندد که البته شدت بارش همراه با آبگرفتگی معابر عمومی در این روز در استانهای کهگیلویه و بویر احمد، چهارمحال بختیاری، خوزستان، گیلان، غرب مازندران و شمال غربی بوشهر خواهد بود.

امیدوار شهری اظهار داشت: طی روز سه شنبه مناطق جنوب، جنوب غربی، سواحل خزر، مرکز، تهران و شمال شرق بارندگی دارد که شدت بارش همراه با آبگرفتگی معابر عمومی در استانهای کهگیلویه و بویر احمد، بوشهر، فارس، اصفهان، تهران، سمنان، گیلان، مازندران و شرق یزد خواهد بود.

وی تصریح کرد: طی روز چهارشنبه مناطق غربی دریای خزر، مرکزو با شدت کمتر شمال شرق بارش باران به وقوع می پیوندد که شدت بارش همراه با آبگرفتگی عمومی در شرق فارس و بوشهر و غرب کرمان و هرمزگان خواهد بود.

به گفته امیدوار شهری، امروز در استانهای خوزستان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، ایلام، کرمانشاه، مرکزی، همدان، قم، تهران، البرز، قزوین، و غرب اصفهان به سبب بارش متناوب باران و برف آبگرفتگی عمومی اختلال در تردد جاده ای پیش بینی می شود.