نمایشگاههای کتاب در 750 مدرسه لرستان دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی قربانی ظهر یکشنبه در مراسم جشن کتاب لرستان در سخنانی با اشاره به اینکه نقش والا و حساس مطالعه در تکامل فردی و اجتماعی انسان ها بر کسی پوشیده نیست اظهار داشت: معجزه جاوید پیامبر اکرم(ص) یعنی کتاب قرآن مجید نیز دلالتی بر اهمیت کتابخوانی است.

قربانی با بیان اینکه اداره کل آموزش وپرورش لرستان در راستای نهادینه کردن فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در میان دانش آموزان فعالیت هایی را انجام داده است یادآور شد: یکی از مهمترین فعالیت های آموزش و پرورش ارائه طرح "یاد یار مهربان" در کارگروه ارتقاء شاخص های فرهنگی و تخصیص بیش از 700 میلیون تومان اعتبار به این طرح بوده است.

وی با اشاره به دیگر فعالیت های این اداره در راستای ارتقاء فرهنگ مطالعه در میان دانش آموزان افزود: خرید 964 قفسه کتاب برای دانش آموزان مقطع ابتدایی با توجه به پایین بودن سرانه مطالعه در این مقطع و تامین کتاب های مورد نیاز این دانش آموزان و همچنین فعال کردن کتابخانه های مدارس استان از دیگر برنامه ها در این بخش بوده است.

معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش لرستان تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه کتاب در 750 مدرسه همزمان با هفته کتاب با حضور 350 ناشر، تقدیر از معلمان فعال در حوزه کتاب و کتابخوانی، اختصاص موضوع انشاء در مورد کتاب و خرید پنج دستگاه مینی بوس به عنوان کتابخانه سیار برای مناطقی که دسترسی به کتاب ندارند از جمله فعالیتهای اداره کل آموزش وپرورش استان لرستان در حوزه کتاب بوده است.