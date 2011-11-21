سه هزار واحد مسکن مهر استان مرکزی آماده بهره برداری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شعبانی فرد ظهر یکشنبه با اعلام این خبر در شورای مسکن استان مرکزی افزود: از مجموع 3 هزار واحد مسکن مهر آماده بهره برداری 2 هزار و 148 واحد در قالب پروژه های شهرهای بالای 25 هزار نفر، 259 واحد در قالب پروژه های بافت های فرسوده و مابقی در قالب پروژه های مسکن مهر شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت است که توسط بنیاد مسکن استان اجرا شده اند.

وی ادامه داد: 3 هزار واحد مسکن مهر تکیمل شده استان با حضور مقامات ارشد کشوری طی ماه آینده به متقاضیان واگذار خواهد شد.

استاندار استان مرکزی در ادامه باتاکید بر ضرورت تسرسع در اجرای پروژه های مسکن مهر استان مرکزی بیان داشت: باید با سرعت بخشیدن به اجرای کارها در حوزه پروژه های مسکن مهر استان مرکزی را به عنوان اولین استان تکیمل کننده پروزه مسکن مهر کشور معرفی کرد.

شعبانی فرد حل مشکل مسکن جوانان را از دغدغه های اصلی دولت برشمردو گفت: باید با رفع موانع و مشکلات موجود بستر بهره مندی همه جوانان از فرصت خوب ایجاد شده در راستای خانه دارشدن فراهم کرد.