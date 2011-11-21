اجرای آزمایشی کتاب مهارتهای زندگی در مدارس قزوین و آذربایحان شرقی

حجت الاسلام محی الدین بهرام محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کتاب مهارتهای زندگی در سال گذشته در برخی از مدارس استان قزوین و آذربایجان شرقی تدریس می شد که امسال نیز با 10 درصد افزایش بار دیگر به شکل آزمایشی اجرا می شود و در همه مدارس کشور درس مهارتهای زندگی را نداریم.

وی ادامه داد: اما در برنامه درسی ملی، کتاب جامع مهارتهای زندگی تدوین و در مدارس سراسر کشور اجرا می شود.

پیش از این دکتر بهرام محمدیان در پاسخ به اینکه " چرا با وجود نیاز جدی دانش آموزان به آموزش مهارتهای زندگی کتابی در این خصوص تالیف نشده است؟" گفته بود در برنامه درس ملی قصد داریم نحوه زندگی کردن براساس سبک و اسلوب زندگی ایرانی را به دانش آموزان همچون شیوه زندگی و آداب زناشویی، یادگیری حرفه های اولیه همچون برق کاری و تعمیر لوازم در منزل برای مردان، آشنایی با نظامهای اداری، آداب معاشرت ازدواج و.. آموزش دهیم".

