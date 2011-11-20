حادثه در اتوبان قزوین به زنجان دو کشته بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه انحراف و برخورد شدید پژو 206 صندوقدار در اتوبان قزوین به زنجان و برخورد آن با تریلی پارک شده در حاشیه این اتوبان منجر به مرگ دو سرنشین این خودرو شد.



بنابر این گزارش در جریان این حادثه خودروی سواری پژو206 صندوقدار که در اتوبان زنجان در حال حرکت بود از مسیر اصلی خود منحرف شد و به دلیل لغزنده بودن سطح اتوبان با یک دستگاه تریلی جرثقیل دار که در حاشیه اتوبان متوقف شده بود برخورد کرد که در اثر شدت این برخورد دو نفر از سرنشیان 206 جان خود را از دست دادند.

راننده خودرو نیز که دچار مصدومیت شدید شده و در داخل خودرو گرفتار شده بود و امکان خارج شدن از آن را نداشت با حضور به موقع نجاتگران ایستگاههای پنج و سه سازمان آتش نشانی قزوین از خودرو حادثه دیده خارج و برای مداوا به بیمارستان منتقل شد.



تریلی جرثقیل دار پارک شده در حاشیه اتوبان مشغول خارج کردن یک دستگاه پراید گرفتار در گل و لای کنار اتوبان بود.

علت اصلی حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.