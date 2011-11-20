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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۱۴

قربانی در گفتگو با مهر:

9 کیلو و 408 گرم انواع مواد مخدر در هرسین کشف شد

9 کیلو و 408 گرم انواع مواد مخدر در هرسین کشف شد

هرسین - ‌خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان هرسین گفت: خوشبختانه با اقدام های خوبی که از سوی نیروی انتظامی در این شهرستان انجام شده است در 4 ماهه اخیر در هرسین 9 کیلو و 408 گرم انواع مواد مخدر از فروشندگان مواد مخدر کشف شده است.

بهمن قربانی در گفتگو با مهر گفت: باید مسئولان ذیربط با عاملین خرید و فروش و توزیع مواد مخدر در سطح شهرستان هرسین به شدت برخورد کنند.

فرماندار شهرستان هرسین تاکید کرد: خوشبختانه با اقدام های خوبی که از سوی نیروی انتظامی در این شهرستان انجام شده است در 4 ماهه اخیر در هرسین 9 کیلو 408 گرم انواع مواد مخدر از فروشندگان مواد مخدر کشف شده است.

قربانی با اشاره به اینکه در این راستا 48 نفر در این مدت زمان دستگیر شده اند، افزود: در بحث اقدام های پیشگیرانه، کمیته های فرهنگی مختلفی در این شهرستان تشکیل شده است.

وی در پایان گفت: در این کمیته های فرهنگی، راههای پیشگیری از اعتیاد، تهیه وسایل مورد نیاز و همکاری با کمپ های ترک اعتیاد، برگزاری نمایشگاه پیرامون اعتیاد، برگزاری همایش پیشگیری از اعتیاد، همکاری با خانه های بهبودی ترک اعتیاد، برگزاری کارگاه آموزشی در دستور کار قرار گرفته است.

 

کد مطلب 1464525

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