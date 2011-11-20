مسئولان فرهنگی فارس از ناشران و کتابخوانان برتر تجلیل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادق عابدین ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح دهمین نمایشگاه کتاب فارس گفت: برگزاری نمایشگاه کتاب علاوه بر اهمیت خود باید به سمتی حرکت کند که فرهنگ کتابخوانی را در تمامی جامعه توسعه دهد.

وی ادامه داد: همچنان که اعتقاد داریم استان فارس در بحث فرهنگی دارای جایگاه ویژه است باید در بحث کتابخوانی نیز جایگاه ویژه و بالایی را کسب کند.

استاندار فارس در ادامه سخنان خود با بیان اینکه تنها افتخار به گذشته کافی نیست، یادآور شد: فرهنگ و تاریخ ما حاکی از نگاه مناسب گذشتگان به کتاب بوده اما باید توجه داشت که نگاه به گذشته و افتخار به آن کافی نیست، از 700 سال پیش تاکنون حافظی نداشتیم و باید به این نکته توجه کنیم که ما برای آیندگان چه میراثی خواهیم داشت.

صادق عابدین تصریح کرد: متاسفانه فرهنگ کتابخوانی به خوبی ترویج داده نشده و امروز در هیچکدام از فیلمهای سینمایی و تلویزیونی شاهد نیستیم که هنرپیشگان کتابی در دست داشته باشند و از طرفی در ایستگاهای قطار، اتوبوس و فرودگاه ها هم شاهد مطالعه کردن مردم نیستیم.

وی با اشاره به اینکه باید کتابهایی در ابعاد کوچک برای مطالعه و همراهی مردم تهیه کرد، گفت: فرهنگ کتابخوانی نیاز به ابزار دارد که در این راستا باید با تهیه کتابهای کوچک جیبی موجباتی را فراهم کرد تا مردم بتوانند به راحتی کتابی را با خود حمل کنند.

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه کتاب را پلی میان گذشته و آینده عنوان کرد و گفت: کتاب در مسیر ایجاد تفکر و اندیشه دارای جایگاه والایی است و در اصل باید توجه داشت که کتاب پلی میان نیاز و انگیزه بشری است.

صادق عابدین افزود: نقش کتاب به راحتی قابل صرفه نظر کردن نیست و از طرفی هیچ مذهبی به اندازه شیعه بر علم و آگاهی تاکید نداشته است.

دهمین دوره نمایشگاه کتاب فارس از 29 آبان تا پنج آذر در نمایشگاه بین المللی شیراز بر قرار است.