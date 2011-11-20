گزارش آژانس را غربی ها دیکته کردند/ آمانو با اوباما هماهنگ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های روسیه، رجب صفراف در این باره گفت : من اولاً می خواهم با اظهارات سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه موافقت کنم که گفته است گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به معنای تکرار وقایعی است که همه، هم جامعه جهانی و هم کارشناسان، از آن مطلع بودند. ثانیاً گزارش آژانس زیر دیکته سرویسهای ویژه غربی تحت ریاست ایالات متحده تهیه شده است. آمانو هم خود گزارش و هم ضمیمه آن را با باراک اوباما هماهنگ کرده بود.



صفراف افزود: آمانو کاملا فرد وابسته ای است و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ابزار دستکاری سیاسی کشورهای غربی به رهبری آمریکا تبدیل شده است. آژانس نهاد مستقلی نیست. موضع جانبدارانه آن نسبت به ایران و بسیاری کشورها در جریان فعالیت این سازمان مشهود است.

وی گفت : این گزارش کاملاً برای شستشوی مغزی افکار عمومی جهانی و به کرسی نشاندن قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد به بهانه جنجال بلند شده در این رابطه مورد نیاز بود. غنی سازی اورانیوم حق قانونی هر کشور است.



این کارشناس روس افزود : ایران هم به عنوان طرف حقوق بین‌المللی و عضو عادی جامعه جهانی حق توسعه برنامه اتمی خود را دارد، اما برنامه اتمی بدون غنی سازی اورانیوم عملاً ممکن نیست. مهمترین امر این است که ما می دانیم داده هایی که بازرسان آژانس از کشورهای مختلف دریافت می کنند برای کدام اهداف و به چه شکل به کار گرفته می شود. من حتی می توانم بگویم لحن ستیزه جویانه اسرائیل پس از این گزارش امر اتفاقی نبود، زیرا ایالات متحده به واسطه اسرائیل و بریتانیا و سپس فرانسه و آلمان قصد نه تنها وارد کردن فشار روانی، نظامی و سیاسی بر رهبران ایران را دارد بلکه مایل است چنان جوی ایجاد کند که مردم ایران عصبی شوند.