مسابقه کتابخوانی "امیر سخن" در گناباد برگزار شد

علی قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایشگاه کتاب " یار ماندگار" با 300 عنوان کتاب در این شهرستان در حال برگزاری است و علاقه مندان می توانند پاسخ نامه مربوطه را تا پایان نمایشگاه به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل دهند.

وی با بیان اینکه به 25 نفر از برترین پاسخها بن کتاب اهدا خواهد شد، افزود: فرهنگ سازی برای گسترش کتابخوانی یک امر ضروری و لازم است.

وی عنوان کرد: برپایی نمایشگاهی کتاب باعث می شود که جدیدترین کتاب ها فرصت عرضه در شهرستان ها را پیدا کنند.

قنبری با اشاره به اینکه در این نمایشگاه بیش از 2 هزار کتاب در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته است، افزود: از جمله غرفه های موجود در این نمایشگاه غرفه سیمای کتاب شهرستان با 50 عنوان کتاب از مولفان شهرستان و غرفه کتاب کودک با 100 عنوان است که برای بازدید به نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه در حسینیه جنب موزه آب گناباد بر پا شده و تا 30 آبان ماه در این محل دایر است.