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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۵۲

قنبری در گفتگو با مهر:

مسابقه کتابخوانی "امیر سخن" در گناباد برگزار شد

مسابقه کتابخوانی "امیر سخن" در گناباد برگزار شد

گناباد - خبرگزاری مهر: سرپرست فرهنگ و ارشاد اسلامی گناباد از برگزاری مسابقه "امیر سخن" از سخنان حضرت علی (ع) در نهج البلاغه در نمایشگاه کتاب یار ماندگار در این شهرستان خبر داد.

علی قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایشگاه کتاب " یار ماندگار" با 300 عنوان کتاب در این شهرستان در حال برگزاری است و علاقه مندان می توانند پاسخ نامه مربوطه را تا پایان نمایشگاه به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل دهند.

وی با بیان اینکه به 25 نفر از برترین پاسخها بن کتاب اهدا خواهد شد، افزود: فرهنگ سازی برای گسترش کتابخوانی یک امر ضروری و لازم است.

وی عنوان کرد: برپایی نمایشگاهی کتاب باعث می شود که جدیدترین کتاب ها فرصت عرضه در شهرستان ها را پیدا کنند.

قنبری با اشاره به اینکه در این نمایشگاه بیش از 2 هزار کتاب در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته است، افزود: از جمله غرفه های موجود در این نمایشگاه غرفه سیمای کتاب شهرستان با 50 عنوان کتاب از مولفان شهرستان و غرفه کتاب کودک با 100 عنوان است که برای بازدید به نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه در حسینیه جنب موزه آب گناباد بر پا شده و تا 30 آبان ماه در این محل دایر است.

کد مطلب 1464534

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