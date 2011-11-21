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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۹:۱۰

نامجو خواستار شد:

اختصاص ردیف بودجه برای حل مشکل آب 9 شهر

اختصاص ردیف بودجه برای حل مشکل آب 9 شهر

وزیر نیرو خواستار اختصاص ردیف بودجه در سال آینده برای رفع مشکل آب 9 شهر کشور شد و گفت: استفاده از آب شیرین کن ها می تواند یکی از راهکارها باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نامجو با اشاره به اینکه اکنون فصل تدوین بودجه است، گفت: باید ردیفی در بودجه سال 91 تعریف شود تا کمبود آب در 4 استان کشور از بین برود.

وزیر نیرو اظهارداشت: در صورت تخصیص ردیف اعتباری در بودجه سال 91، مشکل کمبود آب 9 شهر کشور در استان های گیلان، سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان برطرف خواهد شد.

نامجو با ابراز امیدواری نسبت به اینکه در سال آینده هیچ شهری با مشکل کم آبی مواجه نباشد، افزود: استفاده از روش آب شیرین کن می تواند به عنوان یکی از روش های جبران کم آبی باشد.

وی افزود: باید همه ابعاد و جوانب کار را در نظر بگیریم و تعیین شود که راهکار هر منطقه برای رفع کمبود آب چه روشی است. به عنوان مثال شاید یک منطقه بتواند با تغییر الگوی کشت و ذخیره و تبدیل آب کشاورزی به یک اندازه مطلوب و استفاده از آن در درازمدت، مشکل آن منطقه را حل کند.

وزیر نیرو تاکید کرد: همچنین در برخی مناطق ممکن است مشکلات کمبود آب با صرفه جویی حل شود و در بعضی مناطق نیز می توان از رودخانه های شور و لب شور برای این منظور استفاده کرد که این مسائل باید به صورت کامل بررسی شود تا روش های مناسب برای هر منطقه مورد استفاده قرار گیرد.

کد مطلب 1464536

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