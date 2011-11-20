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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۳۸

حجت الاسلام الهیان:

نماز جماعت در مدارس بروجن با حضور روحانیون برگزار می شود

نماز جماعت در مدارس بروجن با حضور روحانیون برگزار می شود

بروجن - خبرگزاری مهر: رئیس تبلیغات اسلامی بروجن گفت: نماز جماعت در مدارس بروجن با حضور روحانیون برگزار می شود.

حجت الاسلام مجید الهیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اقامه نماز با همکاری آموزش و پرورش بروجن و اداره تبلیغات اسلامی بروجن نماز جماعت در مدارس این شهرستان برگزار می شود.

وی بیان داشت: تشویق دانش آموزان به شرکت در نماز جماعت، تبیین اهمیت نماز جماعت و نماز اول وقت از اهداف اجرای این طرح است.
 
رئیس تبلیغات اسلامی بروجن تأکید کرد: به همت روحانیان مستقر نماز جماعت در مدارس روستاها این شهرستان نیز اقامه می شود.
 
الهیان تصریح کرد: بیان احکام، سخنرانی و پاسخگویی به سؤالات شرعی دانش آموزان از جمله برنامه‌های روحانیون بعد ازاقامه نماز جماعت است.
 
کد مطلب 1464539

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