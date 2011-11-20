نماز جماعت در مدارس بروجن با حضور روحانیون برگزار می شود

حجت الاسلام مجید الهیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اقامه نماز با همکاری آموزش و پرورش بروجن و اداره تبلیغات اسلامی بروجن نماز جماعت در مدارس این شهرستان برگزار می شود.

وی بیان داشت: تشویق دانش آموزان به شرکت در نماز جماعت، تبیین اهمیت نماز جماعت و نماز اول وقت از اهداف اجرای این طرح است.

رئیس تبلیغات اسلامی بروجن تأکید کرد: به همت روحانیان مستقر نماز جماعت در مدارس روستاها این شهرستان نیز اقامه می شود.

الهیان تصریح کرد: بیان احکام، سخنرانی و پاسخگویی به سؤالات شرعی دانش آموزان از جمله برنامه‌های روحانیون بعد ازاقامه نماز جماعت است.

