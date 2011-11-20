آمادگی ایجاد 35 کانون در مساجد خراسان رضوی وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین عبداللهی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح 24 کانون فرهنگی مساجد در گناباد اظهار کرد: 64 میلیون تومان اعتبار برای 24 کانون افتتاح شده در نظر گرفته شده است که به هر کانون 3 میلیون تومان اختصاص پیدا می کند.

وی از فعالیت 57 کانون فرهنگی در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: مساجد خانه های خداوند بر روی زمین هستند و شایسته ترین کار خدمتگذاری به مساجد است.

وی ادامه داد: در سال 71 طرح تاسیس کانون های فرهنگی مساجد به تصویب رسید و این ماموریت به وزارت فرهنگ و ارشاد ارائه شده است.

عبداللهی افزود: طبق آمار 5 هزار و 600 مسجد در خراسان رضوی وجود دارد اما تنها 2 هزار کانون فعال در این مساجد را داریم بنابراین باید تلاش کنیم که 3 هزار و 600 کانون دیگر به مساجد ما اضافه شود.

وی گفت: توجه به دو اصل مسجد محوری و مردم محوری را باید مدنظر قرار دهیم و باید کارها و مسئولیت را به جوانان واگذار کنیم تا آنها خود مشکلات و نیازهای منطقه را شناسایی کنند و در جهت رفع آنها برنامه ریزی کنند.

مسئول کانون فرهنگی هنری مساجد استان گفت: کار کانون ها تخصصی کردن کارهای فرهنگی است و کانونها باید نیاز مردم را شناسایی کرده و کلاس هایی در زمینه آموزش خانواده، فعالیت های علمی، فعالیت های پژوهشی برگزار کنند.