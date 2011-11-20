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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۵۳

عبداللهی:

آمادگی ایجاد 35 کانون در مساجد خراسان رضوی وجود دارد

آمادگی ایجاد 35 کانون در مساجد خراسان رضوی وجود دارد

گناباد - خبرگزاری مهر: مسئول کانون های فرهنگی و هنری خراسان رضوی گفت: آمادگی ایجاد 35 کانون فرهنگی جدید تا سال آینده را داریم چرا که تمام مساجد استان طبق برنامه باید دارای کانون باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین عبداللهی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح 24 کانون فرهنگی مساجد در گناباد اظهار کرد: 64 میلیون تومان اعتبار برای 24 کانون افتتاح شده در نظر گرفته شده است که به هر کانون 3 میلیون تومان اختصاص پیدا می کند.

وی از فعالیت 57 کانون فرهنگی در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: مساجد خانه های خداوند بر روی زمین هستند و شایسته ترین کار خدمتگذاری به مساجد است.

وی ادامه داد: در سال 71 طرح تاسیس کانون های فرهنگی مساجد به تصویب رسید و این ماموریت به وزارت فرهنگ و ارشاد ارائه شده است.

عبداللهی افزود: طبق آمار 5 هزار و 600 مسجد در خراسان رضوی وجود دارد اما تنها 2 هزار کانون فعال در این مساجد را داریم بنابراین باید تلاش کنیم که 3 هزار و 600 کانون دیگر به مساجد ما اضافه شود.

وی گفت: توجه به دو اصل مسجد محوری و مردم محوری را باید مدنظر قرار دهیم و باید کارها و مسئولیت را به جوانان واگذار کنیم تا آنها خود مشکلات و نیازهای منطقه را شناسایی کنند و در جهت رفع آنها برنامه ریزی کنند.

مسئول کانون فرهنگی هنری مساجد استان گفت: کار کانون ها تخصصی کردن کارهای فرهنگی است و کانونها باید نیاز مردم را شناسایی کرده و کلاس هایی در زمینه آموزش خانواده، فعالیت های علمی، فعالیت های پژوهشی برگزار کنند.

کد مطلب 1464542

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