محصولات برتر فرش دستباف کرمان در معرض دید عموم قرار می گیرند

جعفر یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از اهداف برپایی نمایشگاه تخصصی فرش، تابلو فرش و بافته های سنتی و عشایری ایران در استان کرمان ارائه محصولات برتر در زمینه فرش دستباف، تابلو فرش و بافته های سنتی ایران است.

یعقوبی زمان برگزاری نمایشگاه مذکور را 30 آبان تا پنج آذر ماه سال جاری عنوان کرد و ابراز داشت: شهرهای کرمان، قم، بیجار، یزد، نائین و اصفهان در این نمایشگاه شرکت می کنند.

مدیر اجرایی نمایشگاه فرش کرمان با بیان اینکه شرکت نمایشگاههای جنوب شرق با همکاری شرکت نمایشگاههای کرمان اقدام به برپایی این نمایشگاه کرده است ابراز داشت: استان کرمان از قدیم مهد طرح‌ها و طراحان فرش بوده است و در این زمینه سابقه طولانی دارد.

وی برگزاری چنین نمایشگاه هایی را مثبت ارزیابی کرد و افزود: ایجاد فضای مناسب برای ارتباط صاحبان کالا و عموم مردم و متخصصین، ارائه راهکارهای مثبت و طرح های نو و همچنین بسترسازی برای فروش و عرضه مستقیم و مناسب کالاهای مربوط به فرش و بافته های سنتی از جمله اهداف این نمایشگاه است.

یعقوبی با اشاره به برپایی کارگاه های آموزشی و تخصصی فرش و بافته های سنتی در این نمایشگاه ابراز داشت: 2.5 میلیون نفر بافنده در کشور در حال فعالیت هستند.

وی بیان داشت: این نمایشگاه در هشت هزار متر مربع فضای مفید نمایشگاهی و 12 هزار متر مربع فضای مسقف در کرمان برپا می شود.

