کنسرت صهبای کهن در خانه هنرمندان برگزار می شود

رامین بحیرایی خواننده گروه صهبای کهن با اشاره به این برنامه که همزمان با اولین سالگرد درگذشت این استاد در خانه هنرمندان برگزار می شود به خبرنگار مهر گفت: ما در این کنسرت بخشی را به سبک های مختلف آهنگسازی زنده یاد فرامرز پایوراختصاص داده ایم. در بخش اول برنامه چهارمضراب دشتی چپ کوک همراه با سنتور و تنبک و پس از آن قطعه گفتگو برای کمانچه و سنتور که یکی از اولین قطعات سنتور نوازی نوین محسوب میشود به اجرا در می آید و در بخش دوم نمونه ای از بهترین قطعات ساخته شده توسط فرامرز پایور که با همکاری احمد عبادی ساخته شده است،ارائه می شود.

وی افزود: در بخش سوم که طولانی ترین بخش کنسرت نیز محسوب میشود، قطعاتی از استاد پایور اجرا می شود که با گروه اساتید موسیقی ایران به اجرا در آمده و تزئینات سازی در این بخش حرف اول را میزند.

این خواننده با اشاره به تکنوازی سه تار این قطعه گفت: پیام بحیرایی، تکنواز سه تار این قطعه، تلاش داشته تا به سبک نوازندگی احمد عبادی نزدیک شود و ریزه کاری های تکنوازی این هنرمند را به خوبی رعایت کند.

سجاد پورقناد مدیرهنری و نوازنده تار این گروه نیزدر پاسخ به دلیل انتخاب شدن سالن جلیل شهناز خانه هنرمندان برای این کنسرت گفت: اجرا در این سالن از طرف خانه موسیقی که حامی ما در این کنسرت بوده است، پیشنهاد شد و ما با اینکه این سالن از نظر آکوستیکی چندان مناسب کنسرت نیست، بیشتر به دلیل زیبایی صحنه و ساختمان خانه هنرمندان، اجرا در این سالن را پذیرفتیم؛ ضمن اینکه با امکانات خوب صدابرداری و وجود 9 ساز، احتمال داشتن صدای مناسب دور از انتظار نخواهد بود.

پورقناد با بیان اینکه بداهه نوازی هایی که از استادان بزرگ هم می شنوید، کمتر بداهه واقعی است و بیشتر جابجایی یکسری تم های پیش ساخته است افزود: ما در اجرای این گروه سعی کردیم حتی جواب آوازها را هم تمرین شده اجرا کنیم و از اجرا شدن جمالات کم کیفیت به اصطلاح بداهه بپرهیزیم.

این نوازنده تار و سه تار با اشاره به وجود تفکر موسیقی کلاسیک در گروه صهبای کهن گفت: در کنسرتهای موسیقی کلاسیک غربی بیشتر از اینکه جدید بودن اثر اهمیت داشته باشد، کیفیت اثر اهمیت دارد و به همین دلیل است که بیشتر نوازندگان بزرگ موسیقی کلاسیک در آلبوم هایشان آثار با ارزش گذشتگان را اجرا میکنند تا آثار جدید که هنوز جواب خود را در تاریخ نداده اند.

آرش لطفی نوازنده تنبک این اثرگفت: اصولا اجرای قطعات موفق گذشتگان، کم ریسک تر و مطمئن تر است تا اجرای قطعات امروزی که معلوم نیست در طول تاریخ چه جوابی می دهند. مبنای این تفکر را میشود در کمال گرایی در فلسفه یونان پیگیری کرد که در موسیقی کلاسیک غربی امروز هم به خوبی دیده میشود.

شایان ذکر است که گروه صهبای کهن در تاریخ چهارشنبه و پنجشنبه، 2 و 3 آذر به روی صحنه می رود، پیش از این قرار بود که گروه صهبای کهن در تاریخ 17 و 18 آذرماه مصادف با دومین سالگرد درگذشت فرامرز پایور برگزار شود که به علت تقارن با ایام محرم، زودتر به روی صحنه خواهد رفت. در اجرای گروه صهبای کهن، سعید رحیمی: سنتور‌، سجاد پورقناد: تار‌، علی نجفی ملکی: نی‌، آرش لطفی: تنبک،‌ پیام بحیرایی‌: سه تار و عود‌، علیرضا دریایی: کمانچه‌، محمدعلی کشانی‌: کمانچه‌ و حمیدرضا آفریده‌: قیچک آلتو می نوازد.