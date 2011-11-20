دو هزار هیئت مذهبی بانوان در کشور فعال هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام حسین روحانی نژاد افزود : برای برگزاری مراسم ویژه دهه محرم 50 هزار مبلغ و مبلغه از سوی ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبات مذهبی به سراسر کشور اعزام می شوند که برخی از این مبلغین از برادران اهل سنت هستند که به دلیل علاقه آنان به اهل بیت بویژه امام حسین (ع) در دهه محرم در نقاط مختلف کشور مجالس وعظ و سخنرانی برگزار خواهند کرد.

وی گفت: با توجه به رویکرد ایجابی ستاد ساماندهی شؤون فرهنگی، این نهاد توقع دارد در مناسبت های مذهبی ایام محرم، برنامه ها قرآن محور باشد و این کتاب مقدس در حاشیه قرار نگیرد.

روحانی نژاد افزود: هیئات مذهبی باید در ایام محرم با محوریت مساجد فعالیت مذهبی خود را داشته باشند تا در ارتقای معنویت دینی تاثیرگذار باشد.

وی ادامه داد: ضروری است از وجود مبلغین در هیئات مذهبی بهره گرفته شود و مبلغین در مجالس وعظ خود سعی کنند احادیث ائمه اطهار (ع) را به مخاطبان انتقال دهند.



روحانی نژاد رعایت شأن مجالس عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) را ضروری دانست و گفت: قمه زنی، خودزنی، استفاده از آلات موسیقی زیاد و باصدای بلند، تداخل مجالس بانوان و آقایان و برهنگی آقایان از آسیب های مجالس عزاداری است که سعی در رفع آنها داریم.