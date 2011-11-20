مراغه رتبه نخست تولید محصولات باغی آذربایجان شرقی را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد کاظمی با بیان اینکه در سالجاری در مراغه 120 هزار تن سیب، 32 هزار تن انگور، 22 هزار آلوچه و بیش از 16 هزار تن سایر میوه‌های هسته‌دار تولید شده است گفت: شهرستان مراغه در تولید محصولات باغی در استان جایگاه نخست را دارد و بیشترین سیب و آلوچه آذربایجان شرقی در این شهرستان تولید می‌شود.

وی با بیان اینکه شهرستان مراغه از قطب‌های تولید حبوبات در استان است، افزود: در سال زراعی جاری در چهار هزار هکتار از اراضی این شهرستان نخود سیاه کشت شده بود.

کاظمی از تولید دو هزار و 400 تن نخود سیاه در این شهرستان خبر داد و یادآور شد: زارعان مراغه‌ای امسال با تولید این مقدار نخود سیاه بیشترین محصول نخود سیاه استان را تولید کردند.

وی با بیان اینکه نخود پس از گندم بیشترین سطح زیر کشت محصولات زراعی را به خود اختصاص داده است گفت: امسال سه هزار و 800 تن حبوبات در چهار هزار و 100 هکتار از مزارع مراغه تولید شده است.

گفتنی است، سالانه در شهرستان مراغه 32 هزار هکتار از زمین‌های زراعی زیرکشت محصولات زراعی می‌رود.

