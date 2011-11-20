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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۰۴

مراغه رتبه نخست تولید محصولات باغی آذربایجان شرقی را دارد

مراغه رتبه نخست تولید محصولات باغی آذربایجان شرقی را دارد

مراغه – خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی مراغه با اشاره به جایگاه نخست این شهرستان در تولید محصولات باغی در استان، از تولید سه هزار و 800 تن حبوبات در مراغه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد کاظمی با بیان اینکه در سالجاری در مراغه 120 هزار تن سیب، 32 هزار تن انگور، 22 هزار آلوچه و بیش از 16 هزار تن سایر میوه‌های هسته‌دار تولید شده است گفت: شهرستان مراغه در تولید محصولات باغی در استان جایگاه نخست را دارد و بیشترین سیب و آلوچه آذربایجان شرقی در این شهرستان تولید می‌شود.

وی با بیان اینکه شهرستان مراغه از قطب‌های تولید حبوبات در استان است، افزود: در سال زراعی جاری در چهار هزار هکتار از اراضی این شهرستان نخود سیاه کشت شده بود.

کاظمی از تولید دو هزار و 400 تن نخود سیاه در این شهرستان خبر داد و یادآور شد: زارعان مراغه‌ای امسال با تولید این مقدار نخود سیاه بیشترین محصول نخود سیاه استان را تولید کردند.

وی با بیان اینکه نخود پس از گندم بیشترین سطح زیر کشت محصولات زراعی را به خود اختصاص داده است گفت: امسال سه هزار و 800  تن حبوبات در چهار هزار و 100 هکتار از مزارع مراغه تولید شده است.

گفتنی است، سالانه در شهرستان مراغه 32 هزار هکتار از زمین‌های زراعی زیرکشت محصولات زراعی می‌رود.
 

کد مطلب 1464553

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