عشق اتفاقی نیست که در تالار وحدت بیفتد

علی جلیلوند تهیهکننده این نمایش دراین باره به خبرنگار مهر گفت: از هفتم آذر مصادف با دوم محرم تا دوم دی ماه نمایش "عشق اتفاقی نیست که بیفتد" در تالار وحدت روی صحنه میرود. نویسنده این نمایش علی زرنگار است و وحید جلیلوند کارگردانی آن را بر عهده دارد.
وی ادامه داد: فرهاد قائمیان، سارا خوئینیها، شهرام عبدلی، بهنام تشکر، سعید داخ، سید جواد یحیوی و رحیم نوروزی به همراه 20 بازیگر دیگر دراین نمایش به ایفای نقش میپردازند. این اثر نمایشی هم از موسیقی انتخابی و هم از سازهای کوبهای مثل دف، دمام و پرکاشن روی صحنه بهره میبرد. مهران ضیایی آهنگساز نمایش است.
جلیلوند درباره مضمون این نمایش توضیح داد: روایتی وجود دارد که یکی از علویون در زمان واقعه کربلا به دلیل مسائل قبیلهای با وجود علاقه به حضور در سپاه امام حسین (ع) در سپاه عمر سعد بوده است. اما در جنگ حضوری حاشیهای داشته است. وی بعد از حادثه کربلا خواب رسولالله را میبیند و به حضرت محمد (ص) میگوید که نقشی در جنگ نداشته اما رسولالله (ص) او را متهم میکند که تو به سیاهیه لشکر عمر سعد افزودی و مثل بقیه مقصر هستی.
وی خاطرنشان کرد: این نمایش از ابتدا تا پایان به درگیری این فرد با خودش و اطرافیانش میپردازد. نقش این کاراکتر را فرهاد قائمیان بر عهده دارد. حدود یک ماه است که تمرینهای نمایش آغاز شده است. سه جلسه تصویربرداری هم در شهرک سینمایی انجام شده که قرار است در پس زمینه و به صورت ویدئو پروجکشن پخش شود.
نمایش"عشق اتفاقی نیست که بیفتد" از هفتم آذر ماه ماه هر روز به جز شنبهها ساعت 19 در تالار وحدت روی صحنه میرود. همچنین پنجشنبهها و جمعهها این نمایش در دو اجرا و ساعت 17 و 19 اجرا میشود.
نظر شما