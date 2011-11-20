مردم باید بدانند که روحانیت دارای چه سوابقی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی، در دیدار رئیس دفتر تبلیغات اسلامی و اعضای هیئت علمی کنگره آخوند خراسانی با تقدیر از مسئولین این دفتر به منظور برگزاری کنگره بین المللی آخوند خراسانی تصریح کرد: معرفی رجال دین و علم و سوابق علمی درخشان این رجال اقدامی شایسته و قابل تقدیر است.



وی افزود: مردم باید بدانند که روحانیت دارای چه سوابقی است و با خدمات صادرشده و آثار برکات علمی روحانیت و بزرگان دین در اعصار مختلف آشنا شوند.



این مرجع تقلید ادامه داد: در همه اعصار مذهب تشیع همواره اشخاصی بوده‌اند که وجود و مقامات علمی آن‌ها باعث افتخار بوده است و به حمدالله مذهب تشییع در این زمینه بسیار غنی است و هرچه این افراد را معرفی کنیم باز هم افرادی هستند که دارای مقامات علمی هستند و ما نتوانسته‌ایم آن‌ها را معرفی کنیم.



وی با اشاره به جایگاه علمی مرحوم آخوند خراسانی ادامه داد: مرحوم آخوند خراسانی از جهات مختلف علمی و تربیت شاگردان برجسته‌ای همچون آیت الله علوی بروجردی از جمله مشاهیر با شهرت است و رجال و مجتهدان بسیاری در درس ایشان بودند که باید این افراد هم در کنار مرحوم آخوند خراسانی معرفی شوند.



آیت الله صافی برگزاری کنگره آخوند خراسانی را کار بسیارعظیمی خوانده و یادآور شد: این اقدام ما را به خود می‌آورد که بیشتر از این در میدان علم و پیشرفت علمی گام برداریم تا از گذشتگان عقب نمانیم.



وی با بیان اینکه همه بزرگان و عالمان در بیان مقام و جایگاه علمی برجسته مرحوم آخوند خراسانی متفق القول هستند، تصریح کرد: مرحوم آخوند در طول حیات خویش آثارعلمی ممتازی را به جا گذاشته و شاگردان برجسته‌ای را تربیت کرد.



استاد حوزه علمیه قم افزود: زندگی سیاسی مرحوم آخوند هم از جهات ویژه‌ای دارای اهمیت است زیرا با تاریخ مشروطه ارتباط پیدا می‌کند و نوشتن وتوجه به این بخش از زندگی مرحوم آخوندخراسانی بسیار مهم است و در نوشتن آن باید توجه شود که این نوشتن به عنوان نقطه ضعفی برای ایشان نباشد و افرادی باید در این مساله مطالعه کنند و بنویسند که افراد با بصیرتی هستند.



وی اضافه کرد: افرادی که می‌خواهند در خصوص زندگی سیاسی آخوندخراسانی بنویسند باید دارای دید صحیح و وسیع و اطلاعات کافی باشند و به نحوی این زندگی نوشته شود که هم جای ایرادی به ایشان نشود و هم روحانیت تضعیف نشود.



آیت الله صافی در پایان با اشاره به ویژگی‌های برجسته شخصیتی مرحوم آخوند خراسانی بیان کرد: بررسی و معرفی اخلاق آخوند امری بسیار مهم است و در احوالات ایشان گفته شده که وی بزرگوار و متواضع بوده و نسبت به مخالفین خود با احترام برخورد داشته است.