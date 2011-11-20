به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با حضور و ایراد سخنرانی دکتر حسین پاینده دانشیار نظریه و نقد ادبی دانشگاه علامه طباطبایی همراه است.

محل برگزاری این نشست که روز دوشنبه 30 آبان ماه از ساعت 15 تا 17 برگزار می‌شود سالن کنفرانس انجمن‌ها واقع در نیم طبقه اول دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران اعلام شده است.

ژان فرانسوا بودریار یکی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان پسامدرنیسم است که می‌توان گفت در ایران کمتر از هر نظریه‌پرداز دیگری در این حوزه شناخته شده است. نظریات بدیع و انتقادهای تند بودریار از ساختار فرهنگی جوامع پساصنعتی، او را به یکی از رُک‌گوترین منتقدان پسامدرنیته تبدیل کرده است.