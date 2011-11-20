  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۵۸

خواهران بسیجی اهل سنت سیستان‌ و بلوچستان به سوریه اعزام شدند

خواهران بسیجی اهل سنت سیستان‌ و بلوچستان به سوریه اعزام شدند

زاهدان - خبرگزاری مهر: مسئول نمایندگی ولی ‌فقیه در سپاه سلمان سیستان و بلوچستان گفت: سومین دوره اعزام خواهران بسیجی اهل سنت و تشیع استان به سوریه انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت ‌الاسلام برهان باقری ظهر یکشنبه اظهار داشت: در این دوره، 35 نفر از خواهران فرهیخته، خانواده معظم شهدا‌، همسران سران طوایف، معتمدان شیعه و سنی با هدف بهره‌ گیری از فضائل بارگاه ملکوتی حضرت زینب (س) و حضرت رقیه (س) و آشنایی با ابعاد شخصیتی ائمه اطهار به ویژه این دو بانوی بزرگ رهسپار سوریه شدند.

وی گفت: در آستانه فرا رسیدن ماه محرم، سومین کاروان زیارتی خواهران بسیجی به سوریه با هدف آشنایی بیشتر بانوان با بانوی بزرگ حماسه ساز واقعه کربلا انجام می‌ شود.

وی افزود: این اعزام‌ ها موجب رفع شبهات موجود در اهل سنت و ایجاد وحدت و پایداری بیشتر بین شیعه و سنی می ‌شود.

کد مطلب 1464558

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها