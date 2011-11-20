خواهران بسیجی اهل سنت سیستان‌ و بلوچستان به سوریه اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت ‌الاسلام برهان باقری ظهر یکشنبه اظهار داشت: در این دوره، 35 نفر از خواهران فرهیخته، خانواده معظم شهدا‌، همسران سران طوایف، معتمدان شیعه و سنی با هدف بهره‌ گیری از فضائل بارگاه ملکوتی حضرت زینب (س) و حضرت رقیه (س) و آشنایی با ابعاد شخصیتی ائمه اطهار به ویژه این دو بانوی بزرگ رهسپار سوریه شدند.

وی گفت: در آستانه فرا رسیدن ماه محرم، سومین کاروان زیارتی خواهران بسیجی به سوریه با هدف آشنایی بیشتر بانوان با بانوی بزرگ حماسه ساز واقعه کربلا انجام می‌ شود.

وی افزود: این اعزام‌ ها موجب رفع شبهات موجود در اهل سنت و ایجاد وحدت و پایداری بیشتر بین شیعه و سنی می ‌شود.